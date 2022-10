„Peinlichkeit pur“: Klimaaktivisten kleben sich vor Luxus-Autos fest – und beklagen sich

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Klimaaktivisten der „Scientist Rebellion“ protestierten in der Autostadt Wolfsburg – einige drangen in den Porsche-Pavillon ein. © Die Videomanufaktur/Imago

Im Porsche-Pavillon der Autostadt Wolfsburg haben sich Klimaaktivisten vor Luxus-Autos festgeklebt – kurz darauf begannen sie sich zu beklagen.

Viele Autohersteller geloben, in Zukunft CO₂-neutral Autos produzieren zu wollen, die Umstellung auf die Produktion von Elektroautos ist bei den meisten im vollen Gange. Vielen Klimaaktivisten ist das aber nicht genug, sie verschärfen ihren Protest. Immer wieder kommt es zu Straßenblockaden – zuletzt ging der Trend dahin, sich auf dem Asphalt festzukleben. Nun drang eine Umwelt-Gruppe in den Porsche-Pavillon in der Autostadt Wolfsburg ein – die Aktivisten klebten sich zwischen einigen Luxus-Fahrzeugen fest.

Doch schon kurz darauf beschwerten sich die Klimaaktivisten, wie 24auto.de berichtet.

Unter anderem hätte Volkswagen im Verlauf der Protestaktion einfach die Heizung abgestellt. Darüber hinaus beklagte sich ein Aktivist, dass die Protestler kein Essen bestellen dürften, sondern mit dem vorliebnehmen müssten, was ihnen Volkswagen zur Verfügung stelle. Und schließlich habe das Unternehmen ihnen auch noch das Licht abgedreht. Wie die Autostadt in Wolfsburg mitteilte, sei der Pavillon dann am nächsten Morgen um 7.50 Uhr durch die Polizei geräumt worden. Auf Instagram gehen die Meinungen über die Protestaktion weit auseinander. Während einige die Aktion gutheißen, halten viele andere nicht besonders viel davon: „Peinlichkeit pur“, kommentierte beispielsweise jemand das Treiben. Ein anderer schrieb: „Ihr seid keine Clowns, ihr seid ein ganzer Zirkus.“