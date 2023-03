Kia fliegt nach Crash mit Reifen spektakulär durch die Luft: „Das ist erschreckend“

Von: Simon Mones

Auf einem Freeway in der Nähe von Los Angelas hat sich der Reifen eines Chevrolet Silverado gelöst. Ein Kia-Fahrer konnte nicht mehr reagieren und flog mit seinem Auto spektakulär durch die Luft.

Weltweit erfreuen sich Dashcams bei Autofahrern zunehmender Beleibtheit. Immerhin können die Aufnahmen bei einem Unfall dienen. Auch in Deutschland ist ihr Einsatz erlaubt. Teilweise nehmen die Kameras dabei wilde Szenen auf, wie ein Beispiel aus den USA zeigt. Dort hatte ein Kia Soul nach einer Kollision mit einem Reifen überschlagen.

Aufgenommen wurde der Vorfall auf dem Freeway 118 bei Los Angelas von der Dashcam eines Teslas. Dessen Fahrer hat das Video des spektakulären Unfalls auf Twitter geteilt. Darin ist zu sehen, wie der Kia auf dem Freeway unterwegs ist, als sich plötzlich der vordere linke Reifen eines modifizierten Chevrolet Silverado löst.

Kia fliegt nach Crash mit Reifen spektakulär durch die Luft: „Das ist erschreckend“

Dem Kia-Fahrer bliebt keine Chance mehr zu reagieren und dem flüchtigen Rad auszuweichen. Was folgt, erinnert etwa an einen Stunt aus der Filmreihe Fast & Furious. Der Soul fährt über den Reifen und wird sofort in die Luft katapultiert. Anschließend überschlägt er sich noch einmal, ehe er völlig zerstört wieder auf allen vier Rädern steht.

Der Kia wurde von dem Reifen in die Luft katapultiert. © Twitter (Anoop_Khatra)

Der Reifen des Chevrolet Silverado kennt aber kein Erbarmen mit dem kleinen Auto. Statt weiter zu rollen oder einfach auf der Straße liegen zubleiben, rollt er zurück und schlägt noch mal in das Heck des Kia Soul ein. Erst dann bleibt er auf einer anderen Fahrbahn liegen.

Kia fliegt nach Crash mit Reifen spektakulär durch die Luft: Fahrer bleibt nahezu unverletzt

Um ein Haar hätte es auch den Tesla erwischt, der den Unfall mit seiner Dashcam gefilmt hat. Doch der eingeschaltete Autopilot – der oft in der Kritik steht – erkennt die Gefahr, laut dem Twitter-Nutzer und Fahrer Anoop-Khatra und weicht dem Reifen aus. In dem Video ist ebenfalls gut zuerkennen, wie das Elektroauto kurz nach rechts ausschert.

Der Kia-Fahrer scheint ebenfalls mehrere Schutzengel gehabt zuhaben und konnte den zerstörten Soul ohne ernsthafte Verletzungen verlassen. Warum der Chevrolet Silverado das Rad verloren hat, ist jedoch nicht klar. Womöglich wegen einer fehlerhaften Spurverbreiterung und/oder Radmutter. Eine Vermutung, die auch einige Twitter-Nutzer teilen:

„Die schlechte Wartung des Abstandshalters an diesem Rad führte zu diesem Unfall...“

„Warum benutzt man einen so großen Abstandshalter für einen normalen Reifen?“

„Der Fahrer hatte wahrscheinlich keine Ahnung, warum er kopfüber durch die Luft flog.“

„Dieses Bild sollte jeden daran erinnern, warum man den Sicherheitsgurt anlegen sollte.“

„Der Reifen hat gesagt: ‚Hey, wo willst du hin, ich bin noch nicht fertig mit dir, lass mich dir eine von hinten verpassen‘.“

„Der Reifen hat nicht mal Luft verloren.“

„Das ist erschreckend!“