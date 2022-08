Kia-Diebstahl als TikTok-Challenge – Sicherheitslücke macht‘s möglich

Von: Sebastian Oppenheimer

Mithilfe eines USB-Kabels lassen sich einige Kia- und Hyundai-Modelle offenbar leicht klauen. (Symbolbild) © Silas Stein/IMago

Fahrzeuge der Marken Kia und Hyundai werden in den USA aktuell vermehrt gestohlen – schuld ist eine Sicherheitslücke und eine Social-Media-Challenge.

Auch wenn die Technik immer weiter voranschreitet – vor Dieben ist man als Autobesitzer bis heute nicht wirklich gefeit. Nicht nur komplette Fahrzeuge werden gestohlen, teils werden Autos auch im Rekordtempo ausgeschlachtet. Besonders beliebt sind wegen der hohen Rohstoffpreise aktuell Katalysatoren. In den USA verbreitet sich aktuell ein ziemlich irrer Trend:

Wie Polizeibehörden in den USA berichten, werden vermehrt Kia und Hyundai-Fahrzeuge gestohlen. Grund dafür ist offenbar eine Schwachstelle einiger Fahrzeuggenerationen, die noch mit einem physischen Schlüsselloch ausgestattet sind. Mithilfe eines USB-Kabels, das man an einen bestimmten Stromkreis in der Lenksäule anschließt, lassen sich die koreanischen Wagen starten. Wagen mit Start-Stopp-Technik scheinen nicht betroffen zu sein. Wie genau der Hack funktioniert, hat sich inzwischen offenbar stark über die sozialen Medien verbreitet. Inzwischen gibt es sogar laut einem Polizei-Post auf Facebook eine Art Social-Media-Wettbewerb namens „Kia Boyz“, der quasi dazu aufruft, die bekannte Sicherheitslücke zu nutzen und die Fahrzeuge zu stehlen.