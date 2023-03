Kia zeigt mit Elektro-SUV EV9 im Premium-Segment klare Kante

Das EV9 ist Kias neues Elektro-Flaggschiff © Kia

Der EV9 soll Kia in die erste Liga der E-Autohersteller katapultieren. Klappen soll das mit üppigen Abmessungen und ebensolcher Technik.

Kia will sein neues E-Flaggschiff in der obersten Liga positionieren: Der EV9 ist mit rund fünf Metern nicht nur das mit Abstand größte Modell der Koreaner, er soll auch noch Mercedes, Volvo und Tesla Konkurrenz machen. Noch in der ersten Jahreshälfte öffnen die Bestellbücher für den Heimatmarkt, in Europa können Kunden nach der Sommerpause ordern.

24auto.de verrät, mit welchen Besonderheiten Kia mit dem EV9 im Premium-Segment bestehen will.

Hauptmarkt für den siebensitzige Elektro-SUV dürften aber die USA und der Nahe Osten sein, wo das ausladende Fahrzeugsegment besonders populär ist. In Deutschland ist die Konkurrenz traditionell überschaubar, vor allem, wenn man einen E-Antrieb will. Ähnliche Kombinationen bieten nur Volvos neuer EX90 und Teslas Model X. Die dürften mit sechsstelligen Preisen zwar ein bisschen teurer sein als der Kia, der allerdings locker das kostspieligste Modell im Markenportfolio der Hyundai-Tochter sein wird.