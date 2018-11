Klischee bestätigt: BMW- und Mercedes-Fahrer bauen besonders häufig Unfälle

Der Große Karambolage-Atlas 2018 zeigt auf, wo die meisten Verkehrsunfälle in Deutschland passieren. (Symbolbild)

Autos keiner anderen Marke verursachen mehr Haftpflicht-Schäden und in zwei Großstädten kracht es besonders häufig. Das zeigt der aktuelle Karambolage-Atlas.

Hohe Spritkosten und drohende Fahrverbote schrecken die Deutschen nicht von ihrem liebsten Hobby ab – das Autofahren. Das zeigt sich auch in Zahlen: Mehr als jeder zweite Deutsche besitzt ein Auto. Das macht also rund 46,5 Millionen zugelassene Fahrzeuge auf deutschen Straßen.

Klar, dass es da auch regelmäßig zu Unfällen kommt. Wo es am häufigsten kracht und welche Automarken besonders oft in Unfälle verwickelt sind, zeigt der Karambolage-Atlas 2018. Dafür hat die Generali-Versicherung die Daten von 700.000 Kfz-Schadensfällen ausgewertet.

BMW- und Mercedes-Fahrer sind unvorsichtig

Ihrem schlechten Ruf werden BMW- und Mercedes-Fahrer leider oft gerecht. Laut Karambolage-Atlas sind Autos beider Marken besonders häufig in Unfälle mit Haftplicht-Schäden verwickelt. Bei Mercedes-Fahrer sind es 5,4 Haftpflicht-Schäden pro Jahr je 100 Versicherte und bei BMW-Besitzern 5,2.

Vorsichtiger sind offenbar Fahrer von Fiat und Skoda, deren Haftpflicht-Schadenhäufigkeit nur bei 4,6 Prozent liegt. Der Karambolage-Atlas hat hierbei aber nur die zehn häufigsten Automarken Deutschlands untersucht.

Hersteller Schadenhäufigkeit Haftpflicht Schadenhäufigkeit Kasko Mercedes 5,4 % 11,2 % BMW 5,2 % 14,5 % Opel 5,0 % 8,1 % Ford 5,0 % 10,1 % Toyota 5,0 % 8,5 % VW 5,0 % 10,9 % Audi 4,9 % 14,1 % Renault 4,9 % 8,4 % Fiat 4,6 % 7,1 % Skoda 4,6 % 12,8 % Sonstiges 3,7 % 7,0 % Gesamt 4,5 % 9,5 %

Mehr PS gleich mehr Unfälle

mit maximal 75 PS auf eine Schadenhäufigkeit von sechs Prozent kommen, sind es bei Fahrzeugen zwischen 250 und 300 PS bereits 19,9 Prozent. Durchschnittlich hat also rund jedes fünfte dieser Autos einen Schaden pro Jahr. Leistung in PS Schadenhäufigkeit bis 75 6,0 % bis 100 10,5 % bis 150 13,6 % bis 200 16,6 % bis 250 17,9 % bis 300 19,9 % über 300 17,4 % Auch wer mehr PS unter der Haube hat, ist offenbar öfter in Unfälle verwickelt. Während Autosauf eine Schadenhäufigkeit von sechs Prozent kommen, sind es bei Fahrzeugen zwischen 250 und 300 PS bereits 19,9 Prozent. Durchschnittlich hat also rund jedes fünfte dieser Autos einen Schaden pro Jahr.

Berlin und Hamburg sind die Unfall-Hauptstädte

Grundsätzlich gilt: Je mehr Menschen auf engem Raum leben, desto höher liegt die Schadenhäufigkeit. Durchschnittlich liegt sie in Deutschland bei 11,7 Prozent. Klar darüber liegt das Bundesland Berlin mit einem Wert von 15,5 Prozent, dicht gefolgt von den Stadtstaaten Hamburg (15,4 Prozent) und Bremen (13,5 Prozent).

Weniger Sorgen um Unfälle müssen sich hingegen die Einwohner von norddeutschen Flächenländern machen. In Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg liegt die Schadenhäufigkeit nur bei 10,8 Prozent. In Bayern liegt die Schadenhäufigkeit bei 11,1 Prozent; in München allerdings bei 14,7 Prozent.

Platz Bundesland Schadenhäufigkeit 1. Berlin 15,5 % 2. Hamburg 15,4 % 3. Bremen 13,5 % 4. Schleswig-Holstein 13,1 % 5. Saarland 12,6 % 6. Nordrhein-Westfalen 12,6 % 7. Sachsen 12,5 % 8. Sachsen-Anhalt 12,0 % 9. Hessen 11,9 % 10. Rheinland-Pfalz 11,5 % 11. Thüringen 11,4 % 12. Baden-Württemberg 11,3 % 13. Niedersachsen 11,2 % 14. Bayern 11,1 % 15. Brandenburg 10,8 % 16. Mecklenburg-Vorpommern 10,8 % Durchschnitt - 11,7 %

Wer baut mehr Unfälle, Männer oder Frauen?

Für manche gelten Männer als überlegene Autofahrer, die keine Unfälle bauen. Aber der Karambolage-Atlas zeigt, dass es kaum einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Bei männlichen Versicherungsnehmern liegt die Schadenhäufigkeit bei 11,4 Prozent; bei weiblichen Versicherungsnehmern bei 12,5 Prozent.

Von wegen Sonntagsfahrer

Im Winter heißt es immer wieder: vorsichtig fahren. Und die Mahnung lohnt sich offenbar. Denn die meisten Schäden gibt es nicht im Winter, sondern in den Sommermonaten von Mai bis August.

Monat Anteil an allen Schäden Januar 8,3 % Februar 7,6 % März 8,6 % April 8,0 % Mai 9,4 % Juni 9,9 % Juli 8,7 % August 8,8 % September 7,5 % Oktober 7,8 % November 7,9 % Dezember 7,5 % Gesamt 100 %

schnell ins Wochenende und sind dabei etwas unvorsichtiger. Am Sonntag liegt die Zahl der Schadenfälle um die Hälfte niedriger – bei 8,3 Prozent. Tag Anteil an allen Schäden Montag 15,9 % Dienstag 15,6 % Mittwoch 15,8 % Donnerstag 16,7 % Freitag 16,6 % Samstag 11,1 % Sonntag 8,3 % Gesamt 100 % Und auch den Sonntagsfahrer gibt es so nicht. Die unfallreichsten Tage sind der Donnerstag (16,7 Prozent) und der Freitag (16,6 Prozent). Vermutlich wollen die meisten Autofahrerund sind dabei etwas unvorsichtiger. Am Sonntag liegt die Zahl der Schadenfälle um die Hälfte niedriger – bei 8,3 Prozent.

Deutschlands großer Karambolage-Atlas

