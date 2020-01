Junger Mann gibt mit Ford Mustang seines Vaters an - es endet bitter

Eigentlich wollte ein Junge bloß mit dem Ford Mustang seines Vaters angeben. Leider ging die Zurschaustellung des Sportwagens gewaltig nach hinten los.

Beim Anblick eines nagelneuen Sportwagens gerät bei dem ein oder anderen Auto-Fan schon mal das Blut in Wallung: vor allem, wenn es sich um einen Ford Mustang Shelby GT350R handelt. Ein Junge wollte sich deshalb die Chance nicht entgehen lassen und vor seinen Freunden mit dem neuen Boliden seines Vaters angeben - leider endete die Aktion in einer Blamage mit teurem Schaden.

Junge will mit Ford Mustang angeben - nur mit der Schaltung kennt er sich nicht aus

Das dürfte einer der bittersten Tage im Leben eines jungen Amerikaners gewesen sein: Nicht nur, dass er den neuen Ford Mustang GT350R seines Vaters gegen die Wand setzte, obendrein geschah dies auch noch in der eigenen Garage vor den Augen seiner Freunde. Ein Video des Crashs wurde von einem seiner Kumpel am 9. Januar 2020 auf Facebook geteilt - wo es mittlerweile knapp 39.000 Mal geteilt und über 17.000 Mal kommentiert wurde. Besonders die Reaktion des jungen Mannes fällt dabei heftig aus: Nach dem Aufprall springt er entsetzt aus dem Wagen und schreit: "Ich bin tot, ich bin tot!" Damit will er wohl weniger auf seine körperliche Versehrtheit hinweisen als auf die Reaktion seines Vaters, sobald dieser herausfindet, was mit seinem neuen Mustang passiert ist.

Zum Unfall kam es wohl, weil der junge Fahrer im Leerlauf ein wenig mit dem 534-PS-starken Boliden spielen wollte, aber nicht genau wusste, wie ein Schaltgetriebe funktioniert. So kam es dazu, dass er den Fuß im Gang von der Kupplung nahm und das Fahrzeug einen Satz nach vorne machte. Anstatt also einfach den Motor röhren zu lassen, krachte er in die nur wenige Zentimeter entfernte Garagentür. Der Schaden am V8-Mustang ist im Video nur schlecht einzuschätzen, allerdings dürfte er wohl nicht mehr so nagelneu aussehen wie nur wenige Sekunden zuvor.

