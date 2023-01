JP Kraemer: Neue Autos fürs PACE-Museum – „Was für eine Traumauswahl!“

Von: Sebastian Oppenheimer

Umbruch im PACE-Museum von Tuner JP Kraemer: Zum ersten Mal werden die ausgestellten Autos getauscht – besonders ein Fahrzeug begeistert die Fans.

Es war eine wahre Nervenschlacht um das PACE-Museum von Jean Pierre „JP“ Kraemer (42). PACE ist eine Abkürzung für „Performance and Car Education“. Bereits im Dezember 2020 hatte er das Gebäude zum ersten Mal den Fans präsentiert – doch die Corona-Pandemie verhinderte die Eröffnung. Allerdings gab es auch noch andere Probleme: Immer wieder musste der Tuner aufgrund von Vorgaben an dem Gebäude nachbessern – was auch eine Menge Geld verschlang. Erst Anfang Mai 2022 war es endlich so weit: Die ersten Besucher durften rein. Nun gibt es in dem Museum einen großen Umbruch: Zum ersten Mal werden die Ausstellungsfahrzeuge getauscht.

Vor allem ein bestimmtes Auto hat es JP Kraemer angetan – und auch den Fans, wie 24auto.de berichtet.

Die Fahrzeuge in JP Kraemers Museum in Dortmund sind zu einem großen Teil Leihgaben – unter anderem von Automobilherstellern wie VW, Porsche oder Audi. Nun wurden die teils extrem wertvollen Autos durch neue ersetzt. Bei der Auswahl der Fahrzeuge scheint der Tuner jedenfalls alles richtig gemacht zu haben, wie man an der Reaktion der Fans zu seinem Video ablesen kann: „Was für eine Traumauswahl!“, hat jemand geschrieben. Ein anderer meint: „Mit der Auswahl der Exponate hast du dich selbst übertroffen!“