„Manta, Manta – Zwoter Teil“: JP Kraemer verrät, wie er von seiner Rolle im Film erfuhr

Von: Sebastian Oppenheimer

In der Fortsetzung der Kult-Komödie „Manta, Manta“ hat auch der Dortmunder Tuner JP Kraemer eine Rolle. Nun hat er verraten, wie er davon erfuhr.

Anfang der 1990er-Jahre waren Manta-Witze der letzte Schrei: Gleich zwei Komödien, die mit den Klischees über die Fahrer dieses Opel-Modells spielten, kamen 1991 in die Kinos. „Manta – der Film“ und nur wenig später „Manta, Manta“ mit Til Schweiger in der Hauptrolle. Längst ist der Film Ruhrpott-Kult – und am 30. März 2023 kommt die von vielen heiß ersehnte Fortsetzung in die Kinos: „Manta, Manta – Zwoter Teil“. Zu dem Streifen wurden bereits mehrere Trailer veröffentlicht. Mit dabei ist dieses Mal auch der Dormunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer. Nun hat JP Kraemer auch verraten, wie er von seiner Rolle in dem Film erfuhr, wie 24auto.de berichtet.

Wie er in einem YouTube-Video erzählt, hab ihn ein Bekannter gefragt, ob er gerne eine Rolle in dem Film haben würde. „Ja“, habe er geantwortet. „Gut“, habe der Bekannte gesagt, „dann geb ich dem Til Schweiger mal deine Nummer, der meldet sich dann“. Eines Abends habe er in seinem Wohnzimmer gesessen und Lego gebaut – als plötzlich sein Telefon klingelte. „Ich denk’ mir so: Welcher Idiot ruft mich denn jetzt hier an? Und geh nicht ran.“ Dann aber geht der Tuner noch einmal in sich – und ruft unter der angezeigten Nummer zurück. „Und dann kommt die typische Til-Schweiger-Stimme durch dein Telefon“, erzählt JP Kraemer. Sofort seien die beiden in dem Telefongespräch „in der Rolle drin“ gewesen und hätten sich alles genau ausgemalt.