ADAC: Jahresvignette für Österreich lohnt sich ab August nicht mehr

Von: Anne Hund

Selbst, wer häufig auf der österreichischen Autobahn unterwegs ist, kann laut ADAC mit dem „Jahrespickerl“ 2023 ab dem neuen Monat nicht mehr sparen.

Wer mit dem Auto öfter nach Österreich reist, kann gegebenenfalls von einem „Jahres-Pickerl“ profitieren. Doch die Rechnung geht angesichts des fortgeschrittenen Jahres laut ADAC mit dem Kauf der Jahresvignette 2023 nicht mehr auf: „Für Autofahrer und Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, die bis Ende des Jahres regelmäßig nach Österreich reisen möchten, lohnt sich ab August der Kauf einer Jahresvignette nicht mehr“, teilte der Automobilclub auf seiner Website mit. Die verschiedenen Kurzzeit-Vignetten stellten dort „günstigere Alternativen“ dar.

Bei der Wahl des „Pickerl“ haben Reisende verschiedene Optionen. (Archivbild) © Felix Kästle/dpa

So beträgt der Preis für die österreichische Pkw-Jahresvignette 2023 laut ADAC konkret 96,40 Euro, für zwei Monate 29 Euro – und für das „10-Tages-Pickerl“ 9,90 Euro. „Vielfahrer können ab August die Zeit bis Ende November mit zwei Zwei-Monats-Vignetten überbrücken“, informiert der ADAC. Die Geldersparnis gegenüber der Jahresvignette 2023 liege bei 38,40 Euro. Ab dem 1. Dezember 2023 sei dann bereits die Jahresvignette 2024 erhältlich und auch ab diesem Zeitpunkt gültig.

Und selbst, wenn Autofahrer nicht schon mit der Jahresvignette 2024 den Dezember bestreiten, sondern diesen mit „10-Tages-Pickerl“ für jeweils 9,90 Euro überbrücken, kommen sie allerdings billiger weg, heißt es auch in einem Bericht des BR.

Österreich: Digitale Vignette ab wann gültig?

Bei der digitalen Alternative zum klassischen „Klebe-Pickerl“ sei wichtig zu wissen, dass sie erst ab dem 18. Tag nach dem Online-Kauf gültig ist, wie der ADAC darüber hinaus informiert. Der Grund: Kunden haben in Europa bei jeder Online-Bestellung das Recht, innerhalb von zwei Wochen vom Kauf zurückzutreten. Dazu werde mit drei Tagen Postlaufzeit gerechnet, schreibt der Automobilclub auf seiner Website. Die digitale Vignette könne man aber auch in einer Geschäftsstelle erwerben – dann sei sie hingegen sofort gültig.

Mit digitaler Maut Staus entgehen

Noch ein anderer Tipp: Reisenden, die in Österreich über die Brenner-, Tauern- oder Pyhrnautobahn müssen, rät der ADAC, die dort zusätzlich zur Vignette erhobene Streckenmaut vorab digital zu buchen. Denn Nutzer der „Digitalen Streckenmaut“ können dem Automobilclub zufolge die Mautstelle bequem und ohne Anhalten passieren, Staus würden vermieden. Fährt man durch den Karawankentunnel Richtung Süden oder den Felbertauerntunnel oder plant seine Route entlang der Großglockner-Hochalpenstraße, hat man ebenfalls diese Option, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf den ADAC berichtete.

Laut ADAC gibt es in 16 europäischen Ländern eine streckenbezogene Maut – unter anderem in Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland. Bezahlt wird – je nach Land – beim Ein- oder Ausfahren an einer Mautstation.

