Irres Blitzer-Foto: Dieser außergewöhnliche Temposünder schuldet der Stadt 25 Euro

Im Februar 2019 tappte der Stadt Bocholt ein besonderer Temposünder in die Falle. Ob dieser in der Lage sein wird, sein Verwarnungsgeld von 25 Euro zu bezahlen, ist aber fraglich.

Die Stadt Bocholt erwischte am 13. Februar einen Raser in einer Tempo-30-Zone. Der Temposünder war mit 45 km/h unterwegs und tappte somit in die Radarfalle. Was die Beamten jedoch auf dem Blitzer-Foto entdeckten, dürfte für Lacher gesorgt haben.

Raser mit 15 km/h zu schnell: Auf das Verwarnungsgeld kann die Stadt wohl lange warten

Von einem Auto ist darauf nämlich nichts zu sehen. Nur in einiger Entfernung sind die Rücklichter eines Wagens auf der Gegenfahrbahn auszumachen. Der ertappte Temposünder hingegen war nicht wie erwartet auf vier Reifen unterwegs, sondern in den Lüften: Ein Taube war nämlich vom Blitzer-Apparat erwischt worden.

"In Fahrtrichtung allerdings auf Kollisionskurs mit dem einen oder anderen Fahrzeug und Fußgängern betrug die zu ahndende Geschwindigkeitsübertretung nach Abzug von 3 km/h Toleranz 12 km/h", heißt es nun in einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt Bocholt zum Überraschungsfoto.

Auf den Bearbeitungskosten bleibt die Stadt wohl allerdings sitzen: "Ob und vor allem wie der schnelle Vogel die 25 Euro Verwarnungsgeld zahlen kann und will, bleibt offen." Eine Befragung von möglichen Zeuginnen und Zeugen sei der Aufwand wohl ebenfalls nicht wert, heißt es augenzwinkernd. Damit kommt die rasende Taube wohl mit einem blauen Auge davon.

