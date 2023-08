Internationaler Führerschein: Welche Dokumente werden benötigt?

Von: Joana Lück

Teilen

Wer im Ausland Auto fahren möchte, kann das in manchen Fällen nur mit einem internationalen Führerschein. Diese Dokumente benötigen Sie für die Beantragung.

Wer sich im Ausland aufhält und vor Ort ein Auto anmieten möchte oder mit seinem eigenen Auto unterwegs ist, der sollte seinen Führerschein nicht vergessen. Doch die deutsche Fahrerlaubnis ist nicht überall ausreichend, weshalb sich für manche Menschen ein internationaler Führerschein empfiehlt. Folgende Dokumente benötigen Sie für die Beantragung.

Nationaler Führerschein sowie andere Dokumente werden benötigt

Laut Motor1 kommt dem internationalen Führerschein die Funktion eines standardisierten Dokuments des nationalen Führerscheins zu, welches die Verständigung mit den lokalen ausländischen Behörden erleichtert. Das Dokument stellt somit sicher, dass die Fahrerlaubnis auch im Ausland korrekt gelesen und interpretiert werden kann, was besonders hinsichtlich Fahrzeugklassen sinnvoll ist. Dabei reicht ein deutscher Führerschein in Ländern der EU sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und auch der Türkei meist aus, um Auto fahren zu können. Anders sieht es in Albanien, Moldawien und Russland aus – hier brauchen Sie als Autofahrerin oder Autofahrer den internationalen Führerschein. Dieser ist allerdings kein eigenständiges Dokument, sondern wird nur in Zusammenhang mit dem nationalen Führerschein gültig.

Für einige Länder ist der deutsche Führerschein nicht ausreichend. © Engelbert Rief/Imago

Auch in einigen Staaten der USA kann der alleinige Verlass auf den deutschen Führerschein in die Hose gehen. Zwar reicht bei namhaften Leihwagenfirmen wie Enterprise, Avis, Sixt oder Hertz in der Regel der nationale Führerschein aus; gerade aber in Kleinstädten im Landesinneren kann das Zusatzdokument hilfreich sein, wie der ADAC berichtet.

Die zehn hässlichsten Autos aller Zeiten: Design-Sünden der Hersteller Fotostrecke ansehen

Laut Motor1 benötigen Sie für die Beantragung folgende Dokumente:

Einen gültigen nationalen Führerschein

Ein biometrisches Passfoto

Einen gültigen Personalausweis oder Reisepass

Ausgefülltes Antragsformular

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Beantragt wird das Dokument auf dem Bürgeramt. Die Gebühr schlägt mit etwa 15 bis 20 Euro zu Buche, je nach Bundesland. Der internationale Führerschein ist lediglich drei Jahre gültig und muss dann erneuert werden.