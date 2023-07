Neues Hyper-SUV mit 905 PS: Lotus steigt auf Elektroautos um

Von: Rudolf Bögel

75 Jahre Sportwagen – und jetzt ein SUV. Mit dem neuen Eletre bring Lotus zum Jubiläum einen Hyper-SUV mit bis zu 905 PS. Ein dickes Ding. Fahrtest.

Britische Sportwagenkultur in einem SUV – kann das funktionieren? Vor allem, was heißt hier britisch? Lotus ist fest in chinesischer Hand, gehört zu Geely. Das Unternehmen des Milliardärs Li Shufu hält Anteile an Daimler und Aston Martin. Die Marken Volvo und Polestar sind hundertprozentige Töchter. Der neue Eletre – und das betont man bei Lotus sofort – ist allerdings kein reich chinesisches Produkt, sondern ein „global car“: Ein Elektroauto, designt in England, teilweise entwickelt in Deutschland, gebaut in China – einem Land, in dem auch immer mehr eigene Marken produziert werden. Was die Deutschen damit zu tun haben? In Raunheim, ganz in der Nähe des Frankfurter Flughafens, steht ein Entwicklungszentrum von Lotus, immerhin 200 Frau und Mann stark.

Versteckte Klappen wie im James-Bond-Auto

Zarte Annäherung an das knallgelbe SUV, der Lack heißt passenderweise „solar yellow“. Die britischen Designer beweisen Mut: Barock und kantig sieht der Eletre aus, fast schon futuristisch. Vorne wie ein höher gelegter Lamborghini, hinten mit dicken Backen und überdimensionalen Luftauslässen. Der Auftritt des Eletre ist selbstbewusst. Nicht so großspurig wie die BMW-Konkurrenz XM, nicht so rund gelutscht wie das Mercedes EQE SUV. Besonders auffällig ist der zweigeteilte Dach-Heckspoiler. Und dann sind da noch die vielen geheimnisvollen Klappen, zum Beispiel an den Radläufen vorne. Erinnert an James-Bond-Autos – deren technische Spielereien auch Privatpersonen manchmal nachmachen. In diesem Fall verbergen sich dahinter die zahlreichen Lidar- und Radarsysteme, mit denen der Eletre gespickt ist, wie kaum ein anderes Auto. Technisch bereit für autonomes Fahren der Stufe Level 4.

Das erste Elektro-SUV von Lotus hört auf den Namen Eletre und ist bis zu 905 PS stark. Eine echte Urgewalt. © Lotus

In den Kurven zerrt der Hüftspeck am Eletre

Aber gleich zur wichtigsten Frage: Wie fährt sich das erste Elektro-SUV der auf flache Verbrenner-Flundern spezialisierten PS-Schmiede? Von der technischen Ausrüstung her lässt der Eletre nicht zu wünschen übrig. Zur Standard-Ausstattung gehört Allrad, variable Drehmoment-Verteilung (Torque Vectoring) und die Zweikammer-Luftfederung mit aktiver Dämpfer-Verstellung. All diese Assistenten haben ein gemeinsames Ziel. Den mindestens 2,5 Tonnen schweren Koloss auch unter Höchstlast im Zaum zu halten. Das gelingt meistens erstaunlich gut, der Eletre fühlt sich leichter an als er eigentlich ist. Er wankt und weicht nicht ab in den Kurven, die Karosserie knickt auch bei starkem Bremsen nicht ein. Trotzdem merkt man, wie die Fliehkräfte am Hüftspeck zerren.

Knackiges Heck, riesige Lufteinlässe und ein durchgehendes Lichterband - so sieht der Lotus Eletre von hinten aus. © Lotus

Lotus Eletre R braucht keine drei Sekunden von 0 auf 100

Vor allem, wenn man die 603 Pferdestärken mit einem einzigen Tritt auf das Gaspedal auf einen Schlag lospreschen lässt. Die wilde Jagd mit dem wuchtigen Drehmoment von 720 Newtonmetern (Nm) endet schon nach 4,5 Sekunden bei Tempo 100. Noch giftiger ist das Modell R – da bringen die Motoren nochmal 300 PS mehr auf die Räder. Nicht ganz so viel wie die US-Konkurrenz von Tesla mit dem Modell S-Plaid (1020 PS). Aber unter den Begriff Mangelverwaltung fallen die 905 Pferdestärken auch nicht gerade. Zumal das Drehmoment von 984 Nm schon brachial ist. Das Ergebnis: 2,95 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Man merkt, da haben sie schwer dran gearbeitet, um knapp unter der 3-Sekunden-Grenze zu landen.

Elektroauto-Markt in China boomt: Zehn Marken, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Aber der Eletre kann auch anders: Im Komfort-Modus fühlt man sich wie auf einem fliegenden Teppich. An der Grenze zur Langeweile, weil die Testfahrten in Norwegen stattfinden, manchmal sind sogar 80 km/h erlaubt sind, meistens jedoch dümpeln wir bei Tempo 60 herum. Umso erstaunlicher ist der Verbrauch des Hyper-SUVs. Wir haben 24 kW im Schnitt auf der Uhr. Auf den kurzen dynamischen Abschnitten, an denen hoffentlich keiner der zahlreichen Blitzer stand, erreichen wir spielend 30 kW. Von daher darf man den offiziellen Reichweiten-Angaben zwischen 410 und 600 Kilometern eher misstrauen. Gut, dass der verbaute 112 kWh-Akku dank des 800 Volt-Systems und einer Ladeleistung von bis zu 350 kW im Idealfall bis zu 400 Kilometer in 20 Minuten „auftankt“.

Puristisches Innendesign mit zwei flachen Bildschirmen für Fahrer und Beifahrer, über den OLED-Screen in der Mitte wird das Fahrzeug bedient. © Lotus

Bei 151.000 Euro Kaufpreis muss die Qualität stimmen

Größenmäßig ist der Eletre mit seinen 5,10 Metern Länge schon mal eine Ansage. Kein Wunder bei einem Radstand von 3,02 Metern. Damit fährt man auf Augenhöhe mit der Mercedes S-Klasse. Durch das riesige Panoramadach flutet das Licht in die Kabine, die man hinten wahlweise mit zwei Business-Sitzen oder der üblichen Dreier-Kombi ausstatten kann. Das Leder fühlt sich gut an, der Kunststoff sieht nicht billig aus – die Fertigungsqualität genügt auch höchsten Ansprüchen. Muss es auch, denn der Eletre (ungarisch: zum Leben erwecken) kostet ordentlich Geld. Ab knapp 96.000 Euro gibt es das Basismodell. Der besser ausgestattete, aber von der Leistungsdaten her identische S kostet 121.000 Euro – und dann gibt es ja noch die schon erwähnte Urgewalt Lotus Eletre – da werden dann aber schon 151.000 Euro fällig.

Technische Daten Lotus Eletre R

Motor/Antrieb Zwei E-Maschinen / Allrad

Leistung / Drehmoment 675 kW (905 PS) / 985 Nm

V max / 0 -100 km/h 265 km/h / 2,95 s

Batterie / Reichweite 112 kw/h / 410 – 600 km

Verbrauch (je nach Ausstattung) 21,4 – 30,7 kW /100 km

Ladezeit (10 – 80 % / DC) 20 min.

Ladezeit (0 – 100 % / AC) 5,8 std.

Länge / Breite / Höhe 5,10 / 2,14 / 1,63 m

Gepäckraum / Leergewicht 688 – 1532 l / ab 2565 kg

Ungewöhnlich auch das Cockpit. Denn einen klassischen Tacho sucht man vergeblich. Stattdessen nur schmal Bildschirmstreifen in der Armaturentafel. Auf beiden Seiten. Der Unterschied ist der Inhalt. Beim Fahrer zeigt das ultraflache Display alle wichtigen Informationen an wie Tempo, Blinker und Rekuperationsgrad. Der Beisitzer sieht das Plattencover des jeweiligen Songs und kann auf dem Touchscreen vor und zurückspulen. Die Lautstärke muss leider unlogisch und umständlich am großen, hochauflösenden OLED-Bildschirm in der Mitte eingestellt werden. Und gleich noch ein Kritikpunkt: Das auf dem Papier so opulent klingende Soundsystem (2.160 Watt, 23 Lautsprecher) stammt von der britischen Hi-Fi-Schmiede KEF, und darf gerne nachgebessert werden. Schade, dass es nur drei eher seichte Grundeinstellungen gibt, und keinen Equalizer.

Ungewöhnlicher Anblick. Normalerweise sieht man den Lotus Eletre eher von hinten als von oben. © Lotus

Unser Fazit zum neuen Hyper-SUV Lotus Eletre

SUV, SUV – hurra. Auch eine der letzten Bastionen, einer der letzten reinrassigen Sportwagenbauer, ist gefallen. Nach Porsche, Lamborghini und Ferrari bietet auch Lotus so eine Wunderkiste an. Wir waren zunächst skeptisch – doch die Fahrleistungen und die Qualität des Eletre haben uns voll überzeugt. Und zwar rasant. Rudolf Bögel