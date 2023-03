Vorsicht im Holland-Urlaub: Niederländer erhöhen die Strafen für Verkehrssünder

Von: Sebastian Oppenheimer

In den Niederlanden können Verkehrsverstöße richtig teuer werden. (Symbolbild) © Manngold/Imago

Verkehrsverstöße waren schon bisher in den Niederlanden eine kostspielige Sache – doch nun müssen Verkehrssünder noch einmal deutlich mehr bezahlen.

Wer sich hierzulande nicht an die Verkehrsregeln hält, muss zum Teil tief in die Tasche greifen – zusätzlich gibt es möglicherweise Punkte in Flensburg. Doch im Vergleich zu so manch anderem EU-Land, sind die Strafen für Verkehrssünder in Deutschland noch relativ moderat. In den Niederlanden beispielsweise kostete die Benutzung des Handys am Steuer schon 350 Euro. Und jetzt wurden die Bußgelder in den Niederlanden noch einmal deutlich erhöht, wie 24auto.de berichtet.

Laut ADAC wurden die Beträge turnusgemäß zum 1. März angehoben – rund zehn Prozent mehr werden pro Verstoß nun fällig. Richtig teuer wird es ab sofort beispielsweise für Autofahrer, die hinter dem Lenkrad zum Smartphone greifen: Dieses Vergehen schlägt nun mit satten 380 Euro zu Buche. Zum Vergleich: In Deutschland kommen Handy-Sünder mit 100 bis maximal 200 Euro und höchstens zwei Punkten in Flensburg vergleichsweise günstig weg.