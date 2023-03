„Ihre Kutsche haben wir stillgelegt“: Polizei stoppt Hochzeitspaar in schrottreifem Ford

Von: Sebastian Oppenheimer

Die Reise eines Hochzeitspaares in einem völlig maroden Ford Transit endete in einer Polizeikontrolle. Die Beamten legten die hochgefährliche „Kutsche“ still.

Immer wieder gehen der Polizei Fahrzeuge ins Netz, deren Zustand völlig katastrophal ist. Vor einiger Zeit stoppten die Beamten beispielsweise einen Fiat mit fast komplett durchgescheuerten Gurten sowie einen „schrottreifen“ Peugeot mit insgesamt 34 Mängeln. Nun zog die Polizei in Nordrhein-Westfalen wieder einmal ein völlig desolates Fahrzeug aus dem Verkehr – mit an Bord: ein Hochzeitspaar und vier weitere Begleiter.

Wie die Polizei berichtet, wurde der blaue Ford Transit bei einer Verkehrskontrolle auf einer Umleitungsstrecke der A45 in Lüdenscheid gestoppt. Die sechsköpfige Hochzeitsgesellschaft war auf dem Weg nach Dortmund und hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 1.000 Kilometer zurückgelegt. Schnell sei klar gewesen, dass der technische Zustand des Wagens „höchst fragwürdig“ war, so die Beamten. Während der Untersuchung durch einen technischen Gutachter zeigte sich dann, wie lebensgefährlich die Mängel an dem Fahrzeug waren: Auf dem Prüfstand brach die Bremsleitung, die Bremsflüssigkeit spritzte heraus.

Hochzeitsgesellschaft in marodem Ford Transit unterwegs – eine Achse war gebrochen

Allerdings gab es an dem Ford Transit noch zahlreiche weitere Mängel, wie beispielsweise eine gebrochene Achse. „Mancher Verkehrsteilnehmer traut sich ganz schön was“, schreibt die Polizei in einem Facebook-Beitrag zu dem Fall. Für die Hochzeitsgesellschaft war jedenfalls hier Schluss: „Ihre Kutsche haben wir stillgelegt und hier behalten.“

Hochzeitsgesellschaft in marodem Ford Transit unterwegs – „Manche sind schon echt schmerzfrei.“

Wie die Beamten herausfanden, war der marode Ford Transit bereits vor zwei Jahren vom deutschen TÜV wegen gravierender Mängel aus dem Verkehr gezogen worden – laut aktuellem TÜV-Report fällt jedes fünfte Auto durch die Hauptuntersuchung. Anschließend war der Kleintransporter offenbar ins Ausland verkauft worden – und kehrte nun mit der Hochzeitsgesellschaft zurück. In den Kommentaren teilen die Facebook-User Ihre Meinung zu dem Vorfall mit:

„Manche sind schon echt schmerzfrei‘.“

„Unfassbar erschreckend, was für tickende Zeitbomben auf unseren Straßen unterwegs sind!“

„Gut gemacht, über die Verantwortungslosigkeit mancher Zeitgenossen, kann man nur den Kopf schütteln.“

„Nicht auszudenken, was hätte passieren können!“

„Halleluja, da fallen mir mal wieder die Augen aus dem Kopf!“

„Unverantwortlich, leider haben diese Mitmenschen eine andere Sicht auf Regeln.“

Polizei stoppt Hochzeitsreise in marodem Ford – „Wahre Liebe rostet nicht“

Weiter ging es für die Hochzeitsreisenden dann aber doch: „Ein Verwandter holte die Hochzeitsgesellschaft ab und brachte sie sicher ans Ziel“, berichtet die Polizei. „Wir wünschen dem Brautpaar trotzdem alles Gute! Trotz, oder gerade wegen der Unterbrechung. Wahre Liebe rostet nicht.“