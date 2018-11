Fahranfänger (18) verliert seinen Führerschein - nach nur 49 Minuten 

Nicht mal eine Stunde konnte sich der junge Mann über seinen "Lappen" freuen. Eine Dummheit kostete ihn nicht nur den Führerschein.

Hemer - Der Führerschein ist für jeden Jugendlichen ein Stück Freiheit. Endlich muss man sich nicht mehr von den Eltern oder großen Geschwistern rumfahren lassen. Umso unverständlicher ist, warum ein Fahranfänger diese Freiheit auf's Spiel gesetzt hat.

Ein 18-jähriger Fahranfänger hatte seinen sauer verdienten Führerschein verloren - nur 49 Minuten, nachdem er ihn zum ersten Mal in Händen halten durfte. Doch was war passiert?

Führerschein nach 49 Minuten weg: Fahranfänger in Radarkontrolle viel zu schnell

Der 18-jährige Mann hatte laut der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis gerade seinen Führerschein bekommen, als er schon mit 95 km/h in eine Radarkontrolle in Hemer raste - und das, obwohl in der Stadt nur 50 km/h erlaubt waren. Ob ihn wohl seine vier Freunde abgelenkt hatten, die mit ihm im Auto saßen? Oder wollte er ihnen zeigen, was er am Steuer so drauf hat?

Rasender Fahranfänger erhält empfindliche Strafe

Über den Grund für seinen rasanten Auftritt kann man nur spekulieren. Doch der Raser dürfte seinen Bleifuß bei der Antrittsfahrt inzwischen bitter bereut haben. Schließlich hat er sich damit ein Fahrverbot von vier Wochen, zwei Punkte in Flensburg sowie und eine Geldstrafe von 200 Euro eingehandelt, wie die dpa berichtet.

Seinen Führerschein soll der junge Mann allerdings erst nach einer teuren Nachschulung zurück bekommen - dann mit verlängerter Probezeit von vier statt zwei Jahren.

