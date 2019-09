Totale Überwachung? Spezielle Kameras filmen Handys am Steuer

Schon allein das Handy in der Hand zu halten kann Sie eine saftige Strafe kosten.

Jetzt gibt es spezielle Kameras, die darauf ausgelegt sind, Sie beim Autofahren mit dem Handy in der Hand auf frischer Tat zu ertappen. Was soll diese Überwachung?

In Deutschland - und nicht nur hier - ist es Ihnen strikt verboten, Ihr Smartphone oder Handy zu benutzen, während Sie am Steuer eines Autos sitzen. Und wenn die Polizei sieht, dass auch nur Ihre Hand auf Ihrem Smartphone liegt, sind Sie dran. Leugnen nützt ab sofort auch nichts mehr, denn nun wurden spezielle Kameras entwickelt.

Handy am Steuer: Australische Behörde greift mit Kamera-Offensive durch

Machen Sie sich keine zu großen Sorgen: Die Kameras werden erst einmal im australischen Sydney eingeführt. Wann genau, hat die australische Behörde NSW noch nicht mitgeteilt. Die neu entwickelten Kameras sind gegen alle Wetterbedingungen gefeit. Einige werden fest installiert, andere werden auf Anhängern montiert, sodass sie ihren Standort wechseln können. Für Blitzer gibt es Warnschilder, doch in den Fokus der neuen Kameras gegen Handys am Steuer werden die Autofahrer ohne Vorwarnung geraten.

Handy am Steuer: Unfassbare Summe an Bußgeldern eingenommen

Laut Behörden erwischten sie in einer sechsmonatigen Testphase mit den Kameras etwa 100.000 Autofahrer, die ihr Handy am Steuer benutzten. Das ergab eine Summe von umgerechnet 21,3 Millionen Euro an Bußgeldern. Das macht natürlich nachdenklich. Bei einer Umfrage der Behörde stimmten 80 Prozent der Teilnehmer für die Überwachungskameras, schreibt die Online-Plattform Drive Tribe.

