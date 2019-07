Großer E-Scooter-Vergleich: Wie teuer sind Sharingdienste und wer sind die Anbieter?

Circ, Lime, Tier und Voi: Die Auswahl an E-Scooter-Sharingdiensten ist riesig. Aber welcher ist der Beste und wo liegen die Unterschiede?

In München, Berlin, Hamburg oder Köln kommt keiner um sie herum: die E-Scooter sind der Trend des Sommers 2019. In vielen großen Städten Deutschlands sieht man sie auf den Straßen. Zwischen 300 und 2.000 Euro muss man für einen eigenen Elektro-Roller auf den Tisch legen. Allerdings lassen sich die E-Scooter auch einfach per App bei zahlreichen Sharing-Anbietern mieten.

Lime, Bird, Circ, Voi, Tier: Das sind die E-Scooter-Sharingdienste

Aber was können die Anbieter Lime, Bird, Circ, Voi und Tier? Diese Frage hat sich auch CHIP.de gestellt und die aktuell (Stand: Juli 2019) vier verfügbaren Dienste in München einem großem E-Scooter-Test verglichen. Dabei stellten sie überraschende Unterschiede fest. Aber zunächst erstmal: Wer steckt hinter den E-Scooter-Sharingdienste?

Die bekanntesten Sharing-Dienste für E-Scooter sind momentan Lime, Bird, Voi und Tier. Die US-Firma Lime ist das wohl derzeit größte Unternehmen im Bereich Micro Mobility und ist schon in über 40 europäischen Städten vertreten. Bird ist der zweite große Anbieter aus den USA. Aus Europa bzw. Schweden stammt Voi und ist der aktuell größte europäische Anbieter. Mit Tier und Circ sind auch zwei deutsche im E-Scooter-Geschäft.

Der Markt ist momentan so attraktiv, dass sicherlich noch weitere Anbieter auf den Zug aufspringen werden. Langfristig dürften sich aber nur wenige große Dienste durchsetzen. Ähnliches ließ sich auch beim Car-Sharing beobachten. Zwischen den bestehenden E-Scooter-Sharing-Diensten gibt es Unterschiede bei der Zahlungsmethode, den Kosten - und natürlich auch bei den Scootern selbst. Das haben die Kollegen von CHIP in ihrem Test rund um das CHIP-Büro und an den Steigungen des Nockherberg herausgefunden.

Circ, Lime, Tier und Voi im Test: Dieser E-Scooter-Anbieter hat die Nase vorn

Die Tester haben für ihren Vergleich die in München verfügbaren E-Scooter von Lime, Circ, Voi und Tier geprüft. Als Teststrecken dienten eine Fahrt um das CHIP-Bürogebäude am Ostfriedhof und eine 393 Meter lange Steigung am Nockherberg. Im CHIP-Testlabor wurden die E-Scooter weiteren Tests unterzogen – z.B. die Beleuchtung.

Platz eins im E-Scooter-Test belegt der deutsche Anbieter Circ mit der Note 1,3 ("Sehr Gut"), dicht gefolgt von dem ebenfalls deutschen Startup Tier mit der Note 1,4 ("Sehr Gut"). Beide konnten im Test mit einem hervorragendes Fahrverhalten und einer angenehmen Federung punkten. Sie kommen auch kleinere Berge zügig hoch, brauchen aber etwas mehr Platz zum Wenden. Die E-Scooter der Konkurrenten Lime und Voi sind da etwas wendiger.

Erst bei der Ausstattung zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den E-Scootern. Der Roller von Tier zeigt mit einem Tacho die Geschwindigkeit an. Bei Circ hat man darauf komplett verzichtet. Stattdessen gibt es dort eine Smartphone- sowie eine Flaschenhalterung. Dank USB-Anschluss lässt sich während der Fahrt gleich das Handy laden. Bei allen E-Scootern ist die Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h begrenzt - so wie es der Gesetzgeber auch vorsieht. Außerdem verfügen alle getesteten Modelle über eine Klingel und eine Anzeige für den Akkustand.

Platzhirsch Lime schwächelt

Mit 25 Cent pro Minute ist der weltweit größte E-Scooter-Sharing-Anbieter Lime in München am teuersten. Beim Test schafft es der Roller nur auf Rang drei (Note 2,0). Für das Geld bekommt man aber keinen Bergkletterer. Mit 86 Sekunden brauchte der Lime-Scooter am längesten für den 393 Meter langen Anstieg am Nockherberg. Nur 79 Sekunden brauchten der Circ- und der Tier-Scooter. Grund dafür dürfte das Gewicht sein: Mit 24,3 Kilogramm ist der Lime-Scooter der schwerste, der Scooter von Voi ist gut fünf Kilogramm leichter.

Richtig überzeugen konnte das Modell von Voi im E-Scooter-Test von CHIP aber nicht. Mit der Note 2,4 ("Gut") reicht es nur für den vierten und damit letzten Platz. Im Test wurde vor allem die schlechte Federung bemängelt, die schnell den Fahrspaß trübt. Das wirkte sich auch gleich auf das Fahrverhalten aus. AUfgrund der recht kleinen Reifen des Voi-Rollers spürten die Tester Unebenheiten auf der Straße besonders deutlich. Da sind die anderen Modelle besser. Dafür liegt Voi bei der Ausleuchtung ganz vorn. Damit wäre der E-Scooter bestens für die Abendstunden - wäre nicht der arg lange Bremsweg.

Bei der Messung enttäuschte der schwedische Roller besonders. Der Bremsweg des Voi-Scooter ist mehr als doppelt so lang als der von Konkurrent Circ. Mindestens vier Meter mehr braucht der Scooter von Voi. Dabei ist ein möglichst kurzer Bremsweg wichtig, um Unfälle in letzter Sekunde zu vermeiden. In der Kategorie "Sicherheit" hat das Voi-Modell daher auch am schlechtesten abgeschnitten.

Fazit der CHIP-Tester: Mit dem E-Scooter von Circ bekommen Sie das beste Gesamtpaket. Zudem punktet der Roller in den Wertungskategorien Sicherheit, Fahrverhalten und Ausstattung. Allerdings ist der Abstand der anderen Anbieter nicht allzu groß. Besonders die Scooter von Tier können mit Circ mithalten. Bei Lime drückt der sehr hohe Minuntenpreis von 25 Cent das Testergebnis. Am günstigsten ist Voi. Jedoch gibt es dort größere technische Mängel. Die wichtigsten Daten und Wertungen finden Sie in folgender Tabelle.

E-Scooter von Sharing-Diensten im Test

Wertungskategorien Circ Tier Lime Voi CHIP-Gesamtwertung 1,3 (sehr gut) 1,4 (sehr gut) 2,0 (gut) 2,4 (gut) Sicherheit (25 %) 1,0 (sehr gut) 1,4 (sehr gut) 1,9 (gut) 3,6 (ausreichend) Fahrverhalten (25 %) 1,0 (sehr gut) 1,2 (sehr gut) 1,3 (sehr gut) 2,1 (gut) Ausstattung (20 %) 1,0 (sehr gut) 1,2 (sehr gut) 1,1 (sehr gut) 3,8 (ausreichend) Verfügbarkeit und Preis (30 %) 2,3 (gut) 1,7 (gut) 1,1 (sehr gut) 3,8 (ausreichend) Bremsweg (Durchschnitt) 1,8 m 2,1 m 2,7 m 4,1 m Fahrverhalten (Schulnote) 1 1 2 3 Wenderadius 87 cm 92 cm 42 cm 62 cm Trittbrett (Länge x Breite) 48x15 cm 48x15,5 cm 44x16 cm 52x12,5 cm Preis zum Entsperren 1 Euro 1 Euro 1 Euro 1 Euro Preis pro Minute 0,20 Euro 0,19 Euro 0,25 Euro 0,15 Euro Bezahlmethoden Kreditkarte Kreditkarte, Paypal Kreditkarte, Paypal Kreditkarte

So viel kostet eine Fahrt mit E-Scootern

Bevor Sie auf den nächstbesten E-Scooter aufsteigen können, müssen Sie bei allen getesteten Anbietern vor jeder Fahrt eine Aktivierungsgebühr von einem Euro zahlen. Bei Lime können Sie sogar Scooter reservieren. Diesen Schritt sollten Sie sich aber gut überlegen. Sie müssen nämlich ab Reservierungszeitpunkt den Minutenpreis bezahlen.

Dieser Preis schwankt bei sämtlichen Anbietern recht häufig. Sie unterscheiden sich oft auch von Stadt zu Stadt - je nachdem wie groß die Nachfrage vor Ort ist. Beispiel München: Während Voi 15 Cent pro Minute verlangt, zahlen Sie bei Tier 19 Cent, bei Circ 20 Cent, bei Lime sogar 25 Cent. Auch in Hamburg und Köln haben einige Anbieter kürzlich ihre Preise erhöht. Achten Sie also immer auf die Preise, bevor Sie einen E-Scooter mieten.

Wie kann man bezahlen?

Bei Voi und Circ können Sie nur mit Kreditkarte bezahlen. Lime und Tier akzeptieren auch Zahlungen per Paypal.

Wie alt muss man für E-Scooter sein?

Nicht jeder darf einen E-Scooter fahren. Die E-Scooter-Verordnung schreibt ein Mindestalter von 14 Jahren vor. Dabei gibt es aber einen Haken. Wer einen E-Scooter-Sharing-Dienst nutzen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein.

E-Scooter in München: So ist die Lage

In München arbeitet Tier mit der MVG zusammen, um E-Scooter unter die Leute zu bringen. Geplant sind 1.500 Roller in der bayerischen Landeshauptstadt und die Nachrage ist riesig. Am ersten Tag gingen den E-Scootern schon am Nachmittag der Strom aus. Mittlerweile sind auch Circ, Lime und Voi in der Stadt vertreten. Drei weitere Anbieter sollen das Angebot noch weiter vergrößern - Bird, Hive und Wind. Die Stadt führt mit fünf weiteren noch Gespräche. Fraglich ist aber, ob Floatility, dott, Lab1886, Scoota, BIT Mobility und BlueScooters gegen die bis dahin etablierten Anbieter mithalten können.

E-Scooter in Berlin: Diese Anbieter sind am Start

Auch in der Hauptstadt sind die vier bekanntesten E-Scooter-Anbieter vertreten - Lime, Circ, Tier und Voi. Möglicherweise steigen auch Bird und Hive in den Markt ein. Ein weiterer potentieller Kandidat ist Floatility. In Berlin droht aber eine E-Scooter-Schwemme, denn die Stückzahlen ihrer Roller müssen sich die Anbieter nicht von der Stadt genehmigen lassen.

E-Scooter in Hamburg: Gegen das Chaos

Lime, Circ, Tier und Voi verteilen ihre Roller auch in Hamburg. Die Anzahl der Anbieter könnte sich aber bald verdoppeln, da die Stadt mit vier weiteren Diensten im Gespräch ist. Parallel hat Hamburg aber auch ein Konzept gegen ein Verkehrschaos aufgrund verwaister E-Scooter erarbeitet. Jeder Anbieter darf maximal 1.000 E-Scooter in der Stadt verteilen. An Gewässern, in Parks und an belebten Plätzen dürfen die Scooter nicht abgestellt werden. Per Software soll die Nutzung der Scooter überwacht und verwaiste Scooter so eingesammelt werden.

E-Scooter in Köln: Parkverbote für Scooter

In Köln sind momentan nur drei Anbieter aktiv - Lime, Circ und Tier. Mit Voi ist ein vierter Dienst geplant. Wann dieser aber startet, ist noch nicht bekannt. Die E-Scooter können nur in einem gekennzeichneten Gebiet abgestellt werden. Zudem gibt es weitere Parkverbote, z.B. auf der Domplatte.

E-Scooter in Frankfurt: Auf der Suche nach Regeln

Wie in Köln agieren in Frankfurt am Main bislang nur die drei Dienste Lime, Circ und Tier. Allerdings führt die Stadt momentan Verhandlungen mit sämtlichen Anbietern, das Angebot auszubauen. Möglich, dass bald auch Bird, Floatiliy, MyTaxi, Voi und Wind, bald ihre E-Scooter in der Bankenmetropole verteilen. Kritiker befürchten bereits ein Chaos und fordern Regelungen, um ein konfliktfreies Miteinander zu ermöglichen.

E-Scooter in Essen: Noch nichts Konkretes

Bislang müssen die Essener noch auf E-Scooter verzichten. Geplant sind bisher Kooperationen mit Circ und Wind. Wann diese aber starten, ist noch nicht festgelegt.

E-Scooter in Karlsruhe: Wer schnappt sicht die Stadt?

Auch in Karlsruhe sind keine E-Scooter unterwegs. Die Stadt spricht aber momentan mit Lime, Circ, Tier, Floatility, Voi und Wind. Gegen das Chaos will man in Karlsruhe auf den gesunden Menschenverstand und Merkblätter setzen.

E-Scooter in Nürnberg: Aller Anfang ist schwer

In Nürnberg ist seit Ende Juli erst ein einziger Anbieter vertreten - Voi. Es könnten im Zukunft aber noch mehr werden. Die Stadt verhandelt momentan mit Lime, Circ und Tier.

