TikTok-Nutzer feixen über E-Auto-Fahrer: „Rolex und Tesla, aber keine Garage“

Von: Simon Mones

Teilen

In den USA hat ein Tesla-Fahrer sein Elektroauto mit seiner Uhr „enteist“. Auf TikTok amüsierten sich zahlreiche Nutzer über die fehlende Garage. Doch es wäre auch noch einfacher gegangen.

Im Winter macht es, mit dem Auto zu fahren meist weniger Spaß als im Sommer. Wer keine Garage hat – die sich rechnerisch sogar lohnt – muss größtenteils früher aufstehen. Immerhin müssen die Scheiben erst einmal vom lästigen Eis befreit werden. Wenn es besonders kalt ist, kann es sogar sein, dass die Schlösser eingefroren sind oder sogar die ganze Türe vereist ist. Genau das ist dem Tesla-Fahrer Roland Pollard aus Dallas passiert – sehr zur Freude der TikTok-Nutzer.

Denn Pollard hat ein Video auf der Social-Media-Plattform geteilt, dass ihn dabei zeigt, wie er versucht, in sein Elektroauto zu kommen. Dabei greift er auf einen Tipp des ADAC zurück und klopft vorsichtig gegen das Blech. Er verwendet dabei ein etwas ungewöhnliches Hilfsmittel: seiner Luxus-Uhr.

TikTok-Nutzer zeigen sich schadenfroh über E-Auto-Fahrer: „Rolex und Tesla, aber keine Garage“

Damit hat er sogar Erfolg. Nach wenigen Sekunden liegt der Türgriff des Tesla frei und Pollard versucht die Türe zu öffnen. Aber alles zerren am Griff hilft nicht und so muss er noch mal weiter klopfen. Doch auch dann will die Türe nicht aufgehen. Ob er es schließlich in sein Fahrzeug geschafft hat, ist nicht klar, denn das Video endet vorher.

Für die TikTok-Nutzer ist das natürlich ein gefundenes Fressen. „In dem Moment braucht er eine Ice-Watch“, laut einer der rund 29.500 Kommentare unter dem Video. „Probleme wohlhabender Menschen“, schreibt ein anderer User. Wirklich hilfreich ist aber auch dieser Kommentar nicht.

TikTok-Nutzer zeigen sich schadenfroh über E-Auto-Fahrer: Tesla-App bietet passende Funktion

Überhaupt scheinen es das Elektroauto und die teure Uhr den TikTok-Nutzern angetan zuhaben. „Rolex und Tesla, aber keine Garage“, kommentiert einer. Andere stellen Vermutungen auf, warum das Elektroauto draußen in der Kälte stehen muss: „Das Geld hat für die Garage nicht mehr gereicht!“

Elektroautos: Die zehn beliebtesten Modelle in Deutschland Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Mancher gibt auch dem Hersteller die Schuld: „Tesla hat den Winter nicht mit eingeplant!“ Es gibt aber auch mehr oder weniger konstruktive Vorschläge: „Als, ob das Ding keine Standheizung hat“, schreibt eine Nutzerin. Dabei geht es sogar ganz einfach, wie ein TikTok-User weiß: „Tesla hat eine automatische Abtauoption in der App. Nutz einfach die!“