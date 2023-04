Mamma Mia! Pizzaofen kracht auf Ferrari F8 Tributo

Von: Simon Mones

In China ist ein Pizzaofen auf einen Ferrari gefallen. Was wie ein schlechter April-Scherz klingt, ist so tatsächlich passiert.

Bei dieser Meldung dürfte sich der ein oder andere wohl etwas verwundert die Augen reiben und noch mal gucken, ob er richtig gelesen hat. Auch ein Blick aufs Datum kann man durchaus verstehen. Doch es handelt sich nicht um einen April-Scherz. Tatsächlich ist in China ein schwerer Pizzaofen von einem Gabelstapler auf einen rund 300.000 Euro teuren Ferrari F8 Tributo gefallen.

Als wäre das nicht schon schlimm genug, waren natürlich genug Menschen vor Ort, die das Missgeschick des Gabelstaplerfahrers dokumentiert haben. Auf Twitter hat der Nutzer „AshinChina“ ein Bild und ein kurzes Video geteilt. Dazu schrieb er: „Jemals auf der Arbeit Mist gebaut? Zum Glück seit ihr nicht dieser Typ!“

Mamma Mia! Pizzaofen kracht auf Ferrari F8 Tributo

Wie genau der Pizzaofen auf dem 720 PS starken Sportwagen gelandet ist, bleibt leider offen. Doch schon auf den ersten Blick gibt es gleich mehrere Ursachen, die dazu geführt haben könnten, dass dieser nun auf dem Ferrari F8 Tributo liegt.

Statt auf dem Gabelstapler liegt der Pizzaofen auf dem Ferrari F8 Tributo. © Twitter (AshinChina)

So stehen beispielsweise die Gabeln des Staplers sehr eng zusammen. Auch bei der Ladungssicherung hat der Mann wohl nicht aufgepasst (ganz im Gegensatz zum Fahrer eines Lkw-Transporters). Diese ist nämlich gar nicht vorhanden. Und auch der etwas uneben Untergrund könnte ein Grund sein.

Pizzaofen kracht auf Ferrari F8 Tributo: „Das ist italienische Hochkultur“

Interessant ist auch, warum der Pizzaofen überhaupt mit dem Gabelstapler transportiert wurde. Auf dem Foto scheint es so, als wären am Boden Räder befestigt. Als wäre die Situation für den Mann nicht schon blöd genug gelaufen, hat es auch noch das teuerste – der sichtbaren – Autos erwischt. Frei nach Jürgen Wegmann: „Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.“ Immerhin, ein Totalschaden dürfte der Sportwagen nicht sein, so wie bei einem Mann der seinen Ferrari F8 Tributo bei der allerersten Fahrt zerlegt hat.

Das Bild scheint jedenfalls kurz nach dem Missgeschick entstanden zu sein. Jedenfalls sitzt der Gabelstaplerfahrer noch hinter dem Lenkrad und traut sich noch nicht den Schaden zu begutachten, den er grade angerichtet hat. Allzu viel dürfte aber vermutlich nicht kaputtgegangen sein. Fronthaube, Scheinwerfer und Schürze dürften jedoch eine Reparatur benötigen. Und ein Werkstattbesuch bei Ferrari ist alles andere als günstig, wie kürzlich ein Facebook-Post gezeigt hat. Die humorvollen Kommentare der Twitter-Nutzer gibt es dafür kostenlos. Denn wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen:

„Ein Mann hat einen Pizzaofen auf einen Ferrari fallen lassen. Das ist italienische Hochkultur.“

„Der Fahrer mag Pizza für den Rest seines Lebens hassen ... wow ... es soll ein neues Produkt geben, die ‚Ferrari-Pizza‘.“

„Wird er für den Schaden aufkommen, den er an dem Ferrari angerichtet hat?!“

„Wäre das im Vereinigten Königreich passiert, wäre es eindeutig die Schuld des Radfahrers.“