Führerschein: Neue EU-Richtlinie kommt – Klasse B reicht für Wohnmobil

Von: Simon Mones

Noch in diesem Jahr könnte die neue EU-Führerscheinrichtlinie in Kraft treten. © Shotshop/Imago

Die EU arbeitet weiterhin daran, den Führerschein zu vereinheitlichen. Eine neue Richtlinie soll noch dieses Jahr kommen. Dann reicht die Klasse B auch für viele Camper.

Die EU will den Führerschein in ihren Mitgliedsstaaten immer mehr vereinheitlichen. In Deutschland müssen deswegen Millionen Autofahrer ihre Fahrerlaubnis tauschen. Doch das wird nicht die einzige Änderung bleiben, denn noch in diesem Jahr soll eine neue EU-Führerscheinrichtlinie in Kraft treten. Und damit eine Menge Neuerungen.

24auto.de verrät, was die neue EU-Führerscheinrichtline für Veränderungen bringt.

Zunächst muss sie aber in nationales Recht überführt werden. Mit der „4. Führerscheinrichtlinie“ will die EU dem großen Ziel weiter näher kommen. Für deutsche Autofahrer hat das so einige Vorteile. So wird der Führerschein der Klasse B deutlich aufgewertet, wie der ADAC schreibt.