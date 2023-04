Fisch-Aufkleber am Auto: Wofür steht das Symbol mit den beiden gekrümmten Linien?

Von: Sebastian Oppenheimer

Immer wieder sieht man auf der Heckklappe von Autos einen Aufkleber mit stilisiertem Fisch – was hat das Symbol zu bedeuten?

Früher sah man Aufkleber auf Autos zumindest gefühlt noch ziemlich häufig: beispielsweise mit dem Wappen des Lieblingsfußballvereins, mit dem Spruch „Atomkraft? Nein Danke” oder vielleicht auch mit der Aufschrift „Ich bremse auch für...“. In Zeiten, in denen Neuwagen meist derart gestylt sind, dass sie schon ohne Original-Felgen teils ziemlich komisch aussehen, haben sich auch die Aufkleber rar gemacht. Dennoch sind manche Sticker sogar Pflicht – wie etwa der blaue Aufkleber auf Mietwagen. Doch natürlich verzieren manche Menschen ihre Wagen nach wie vor auch freiwillig – beispielsweise mit einem kleinen Fisch auf der Heckklappe, der aus zwei gekrümmten Linien besteht. Wer nun glaubt, beim Besitzer des Wagens handelt es sich um einen begeisterten Hobby-Angler, liegt komplett falsch.

Fisch-Aufkleber auf dem Auto: Was hat der Sticker für eine Bedeutung?

Der Fisch hat in diesem Fall nämlich eine religiöse Bedeutung. Denn auf Griechisch heißt Fisch ICHTHYS – und mit griechischen Buchstaben wird das Wort ΙΧΘΥΣ geschrieben. Und jeder Buchstabe dieses Wortes hat eine spezielle Bedeutung – es ist eine Art kurzes Glaubensbekenntnis, das meist folgendermaßen übersetzt wird:

Ι: I ēsoûs – Jesus

ēsoûs – Jesus Χ: Ch ristós – Christus / der Gesalbte

ristós – Christus / der Gesalbte Θ: Th eoû – Gottes

eoû – Gottes Υ: H y iós – Sohn

H iós – Sohn Σ: Sōtér – Retter / Erlöser

Ein aus zwei gekrümmten Linien gezeichneter Fisch symbolisiert das Christentum – und ist gelegentlich auch als Aufkleber an Fahrzeugen zu finden. © MiS/Imago

Fisch-Symbol: Angeblich einst ein geheimes Erkennungszeichen von Christen

Das ICHTYS-Symbol ist aber nicht irgendein beliebiger Fisch, sondern wird aus zwei gekrümmten Linien gezeichnet, die sich kurz vor der Heckflosse kreuzen. Es gibt Überlieferungen, denen zufolge jenes Symbol von den Urchristen als Erkennungs- und Geheimzeichnen genutzt wurde: Dabei zeichnete eine Person einen Bogen in den Sand, die andere vollendete das Zeichen mit dem zweiten Bogen – und gab sich so als Christ zu erkennen. Geschichtlich belegt ist diese Überlieferung aber nicht.

Fisch-Symbol: Seit den 1970er-Jahren beliebt als Auto-Aufkleber

In den 1970er-Jahren erinnerte man sich wieder an das ICHTYS-Symbol – und es wurde zum beliebten Aufkleber auf Fahrzeugen von gläubigen Christen. Und so ist das Symbol eigentlich auch heute wieder eine Art Geheimzeichen – denn viele kennen seine Bedeutung nicht.

Wer übrigens an seinem Wagen einen Aufkleber anbringen möchte, sollte vorsichtig sein: Denn nicht überall am Wagen dürfen Sticker aufgeklebt werden. Wenn der Sticker einem nicht mehr gefällt, lässt er sich mit ein paar einfachen Hilfsmitteln auch wieder entfernen. Unter anderem können ein Föhn und ein Kunststoffschaber gute Dienste leisten. Vorsicht ist dennoch geboten, damit der Lack nicht verkratzt wird.