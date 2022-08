Fahranfänger (17) rast mit Porsche: Polizei erwischt ihn zweimal

Von: Simon Mones

Innerhalb von einer Woche stoppte die Polizei den Jugendlichen gleich zweimal. © Polizei Berlin

Ein Fahranfänger (17) wurde zweimal von der Polizei gestoppt, weil er deutlich zu schnell war. Beide Male wurde er von seiner Mutter begleitet.

Seit 2011 ist es in Deutschland im Rahmen des begleiteten Fahrens möglich, den Führerschein bereits mit 17 zu machen. Ein Projekt, das so erfolgreich ist, dass die Ampel-Koalition das Alter gerne auf 16 herabsetzen würde. Doch längst nicht jeder Fahranfänger fährt in Begleitung so verantwortungsvoll, wie man sich die Politik das wünschen würde.

Ein 17-Jähriger aus wurde von der Polizei innerhalb von einer Woche gleich zweimal aus dem Verkehr gezogen, weil er mit einem Porsche viel zu schnell unterwegs war. Und das, obwohl seine Mutter auf dem Beifahrersitz des PS-starken Sportwagens saß.