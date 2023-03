Schotte crasht seinen Lotteriegewinn: 194.000 Euro-Lamborghini an die Wand gefahren

Von: Marcus Efler

Teilen

Bei einer Verlosung gewinnt ein Schotte einen Lamborghini Huracán – der crasht schon einen Monat später. Die Schuldfrage beschäftigt das Netz.

Das war doch mal eine lohnende Investition: 25 britische Pfund, etwa 28 Euro, bezahlte Grant Burnett für ein paar Lose bei einem Glücksspiel-Anbieter. Eines davon, nur 99 britische Cent teuer, bescherte ihm den Hauptgewinn: Einen neuen Lamborghini Huracán, 610 PS stark, 194.000 Euro teuer.

Lamborghini als Lotterie-Gewinn – kurz darauf ist er Schrott

Voller Stolz präsentierte der 24-Jährige sich und seinen neuen Sportwagen auf der Homepage des Verlosers: „Ich war in Tränen aufgelöst, weil ich natürlich nie gedacht hätte, dass ich so etwas gewinnen würde.“

Zehn Autos mit Verbrennungsmotor, die wir vermissen werden Fotostrecke ansehen

Lamborghini als Lotterie-Gewinn – kurz darauf verbeult im Netz

Grund für Tränen hatte der Schotte nur gut einen Monat später noch einmal. Da verunfallte er mit seinem neuen Zweisitzer aus dem VW-Konzern nämlich gleich mal – ein Malheur, vergleichbar mit diesem Ferrari-Fail. Fotos vom arg lädierten Lambo kursierten schnell im Netz, einmal mehr bewahrheitete sich die Lebensweisheit: „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen“. Hier ein Beispiel:

Lamborghini aus der Lotterie: Gewinner wehrt sich gegen Mobbing

Derartiges Netz-Mobbing mochte Burnett freilich nicht auf sich sitzen lassen. Er reagierte seinerseits mit einem Facebook-Post – im schottischen Slang und mit unfreundlichen Grüßen an jene, die Fotos von dem verbeulten Fahrzeug geteilt hatten. Plus ein paar deftigen Schimpfwörtern, die wir hier nicht wiedergeben wollen. Die Quintessenz jedenfalls lautet: Nicht er sei schuld an dem Crash, sondern „so eine Kuh“ , die von hinten aufgefahren sei.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de.

Kleiner Trost: Die Kommentatoren schlagen sich auf die Seite des Schotten. „Ignoriere die Hater, Grant!“, empfiehlt eine Userin, eine andere: „Gib nichts darauf, was die Leute sagen, das ist pure Neid.“ Womit sie Recht haben könnte, wenn Burnetts Darstellung stimmt – dann wird ihm der Schaden natürlich ersetzt.