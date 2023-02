Zettelschreiber erhitzt Gemüter: „Nehmen Sie es nicht persönlich“

Von: Simon Mones

Auf TikTok hat ein Mann ein Video von einem platten Reifen an seinem Auto geteilt. Die Gruppe „The Tyre Extinguishers“ hatte die Luft rausgelassen, weil das Fahrzeug „zu groß“ sei.

Der Klimaschutz wird ein immer wichtigeres Thema. Nicht zuletzt auch, weil Gruppen wie die „Letzte Generation“ mit ihren Aktionen für Aufmerksamkeit sorgen. Die Blockaden sorgen bei den Autofahrern längst für schlechte Stimmung, was diese den Aktivisten auch zeigen. Die Gruppierung „The Tyre Extinguishers“ geht sogar noch weiter und sorgt bei dicken Autos für platte Reifen.

Ein Schicksal, das auch den TikTok-Nutzer Jens Wernovsky ereilt hat. Genauer gesagt dessen Volvo. Diesen fand er nämlich mit einem platten Reifen vor. An der zugefrorenen Windschutzscheibe befand sich ein Zettel, mit dem sich „The Tyre Extinguishers“ zu der Aktion „bekannten“.

Zettelschreiber erregt Gemüter im Netz: „Nehmen sie es nicht persönlich“

In dem Flyer heißt es: „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern Ihrem Auto.“ Begründet wird die Aktion damit, dass SUVs und Geländewagen zu den Hauptursachen für den Anstieg des CO₂-Ausstoßes in den letzten zehn Jahren zählen.

Die Klimaaktivisten von „The Tyre Extinguishers“ lassen bei SUVs die Luft aus den Reifen. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Da sich die Politik nicht kümmert, nimmt die Gruppierung „die Maßnahmen selbst in die Hand“. Zumal neben den globalen Folgen fürs Klima auch Nachbarn und andere Verkehrsteilnehmer betroffen sind. So sind SUV-Fahrer laut dem Flyer eher dazu bereit, Risiken einzugehen. „Deshalb haben wir diese Maßnahme ergriffen. Sie werden keine Schwierigkeiten haben, sich ohne Ihren Spritfresser fortzubewegen, sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“ Im Übrigen sind auch Plug-in-Hybrid- oder Elektro-SUVs nicht sicher vor den Aktivisten.

Zettelschreiber erregt Gemüter im Netz: „Ich würde trotzdem ausrasten“

Ob „The Tyre Extinguishers“ jedoch wirklich hinter der Aktion stecken, lässt sich nicht sicher sagen. Die Gruppe bezeichnet sich auf ihrer Homepage selbst als führerlos. Jeder kann in ihrem Namen handeln und anschließend an Autos mit platten Reifen den Flyer hinterlassen. Den Flyer kann jeder von der Homepage der Gruppierung herunterladen.

Nichtsdestotrotz zeigen sich viele TikTok-Nutzer von der Aktion genervt, wie man in den Kommentaren unter dem Video sieht:

„Joar, aber ‘nen alter Diesel Lkw der in Zweifel abschleppen muss, ist besser für die Umwelt…“

„Ich fahre meinen Sohn mit einem 12l Hubraum Lkw zur Kita, weil der kleine Wagen morgens auch so stand und bis heute so steht, ich fahre jetzt nur noch Lkw.“

„Wenn mir das passiert… möge Gott euch helfen!“

„Ich würde so ausrasten, allein das Zuschauen hat mich schon aufgeregt!“

„Sehr ärgerlich. Aber wenigstens haben sie nur die Luft abgelassen, statt die Reifen kaputtzumachen. Ich würde trotzdem ausrasten.“

„Klimaschutz ist wichtig, aber das bringt rein gar nichts oder eher noch das Gegenteil.“