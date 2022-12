Autoscheiben vom Eis befreien: Welche Hausmittel helfen

Bei zugefrorenen Autoscheiben muss man nicht zwangsläufig zum Eiskratzer greifen – das Enteisen klappt auch mit Sprays, die sich sogar selber mixen lassen.

Im Winter gibt es so einige Dinge, die einem das Autofahren verleiden können: Zunächst einmal steht der Wechsel auf Winterreifen an (es sei denn, man setzt auf Ganzjahresreifen), dann kann bei eisigen Temperaturen die Handbremse festfrieren oder aber die Batterie macht schlapp. Ein nahezu täglicher Ärger – zumindest, wenn man nicht über eine Standheizung oder eine Garage verfügt – sind zugefrorene Scheiben. Dann steht meistens mühsames Kratzen an – oder man verwendet chemische Scheibenenteiser. Letztere haben zwar den Vorteil haben, schnell zu wirken, sind aber nicht unbedingt umweltfreundlich. Dabei gibt es zahlreiche DIY-Tipps und -Tricks, die meistens wesentlich günstiger und umweltfreundlicher als das Original sind.

Speziell Autofahrer, die unter Zeitdruck ihre Scheiben mit dem typischen Eiskratzer, der übrigens in jedem Auto vorhanden sein sollte, bearbeiten, begehen dabei oft einen großen Fehler: Anstatt die gesamte Scheibe von der Eisschicht zu befreien, wird nur ein „Guckloch“ freigelegt. In der Hoffnung, dass sich der Rest der Scheibe durch die Autoheizung automatisch selbst enteist. Das allerdings ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch von der Polizei geahndet werden, wenn man mit unzureichend freier Sicht angehalten wird.

Autoscheiben vom Eis befreien: Kratzer mit integriertem Handschuh beugt kalten Fingern vor

Generell empfehlen sich Eiskratzer aus Kunststoff ist: Dieses Material verhindert Kratzer auf der Windschutzscheibe. Einige Eiskratzer haben sogar einen Handschuh integriert, damit die Hände schön warm bleiben, während die Scheiben enteist werden – für einige Lacher sorgte kürzlich eine spezielle Eiskratzer-Version des Bestattungsmuseums in Wien. Ein praktischer Tipp: Hat man einmal keinen Eiskratzer zur Hand, kann man auch eine CD-Hülle verwenden. Die Plastikhüllen sind stabiler als manch billiger Eiskratzer und zumindest kleinere Eisstellen bekommt man damit weg.

Der klassische Eiskratzer darf im Auto im Winter nicht fehlen. © Sven Simon/Imago

Autoscheiben vom Eis befreien: Enteisungsspray selber mixen

Noch schneller und effizienter lassen sich Scheiben mit einem entsprechenden Spray vom Eis befreien: Einfach ein paar Spritzer aus auf die Scheibe sprühen und nach kurzem Einwirken löst sich das Eis selbstständig. Die Rückstände wischt man mit einem Tuch weg. Hat man kein fertiges Spray zur Hand, können Scheibenenteiser aber auch ganz einfach selber hergestellt werden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

Scheibenenteiser mit Spiritus: Einfach Bio-Spiritus (= Bezeichnung für gewerbsmäßig erzeugtes Ethanol) mit Wasser im Verhältnis 1:1 mischen, ein paar Tropfen Geschirrspülmittel hinzufügen, durch Schütteln vermengen und das Gemisch auf die Scheiben sprühen. Je nach Stärke des Frostes kann die Mischung aus 50 bis 80 % Ethanol bestehen. Enteisen mit Spiritus ist vollkommen unproblematisch. Alternativ kann auch Reinigungsalkohol benutzt werden.

Scheiben enteisen mit Frostschutz: Auch Frostschutzmittel, die sonst in die Scheibenwaschanlage kommen, können als Enteisungsspray benutzt werden. Dazu sollte es im Verhältnis von 2:1 (also z. B. 200 ml Frostschutz auf 100 ml Wasser) vermengt werden, bevor der Frostschutz auf die gefrorenen Autoscheiben gesprüht wird. Bevor die Scheibenwischer wieder benutzt werden, sollte man unbedingt darauf achten, dass das gesamte Eis von der Scheibe entfernt wurde. Ansonsten kann es passieren, dass die Scheibenwischer Risse bekommen und nicht mehr richtig funktionieren.

Zugefrorene Autoscheiben mit Salzwasserlösung oder Essig-Gemisch verhindern:

Will man sich nicht mit Eiskratzern oder Scheibenenteisern herummühen, gibt es einige Hausmittel, um die Autoscheiben von Haus aus eisfrei zu halten:

Eine Möglichkeit wäre, am Abend eine Salzwasserlösung mit einem Schwamm auf der Frontscheibe zu verteilen. Wird es nachts nicht zu kalt, lässt sich die Windschutzscheibe morgens durch das Salzwasser wesentlich leichter enteisen.



Bei tieferen Temperaturen bietet sich ein Essig-Gemisch an. Einfach eine 3:1-Essig-Wasser-Mischung in eine Sprühflasche geben, am Abend auf die Scheibe sprühen, und es wird sich über Nacht kein Eis bilden.



Noch einfacher wäre es, mit einer professionellen isolierenden Plane, einem Tuch oder einem Müllsack die Frontscheibe abzudecken. Unter der Abdeckung bildet sich in der Regel kein Frost.