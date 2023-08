Kunterbunte Kreuzung in Paignton – da blickt keiner mehr so wirklich durch

Von: Clara Kistner

„Legoland-Kreuzung“ trifft es wohl gut. In knalligen Farben leuchtet die Verkehrskreuzung der englischen Küstenstadt Paignton.

Ein bisschen Farbe auftragen, um die Strukturen des Straßenverkehrs klarwerden zu lassen – das dachte man sich anscheinend zuletzt in der Küstenstadt Paignton. Was von weiter weg betrachtet aussieht wie ein großer Swimming Pool, ist eigentlich eine Verkehrskreuzung an der „englischen Riviera“. Nur verständlich, dass sich die Einwohner der Stadt verhältnismäßig verwirrt über den neuen Anstrich zeigten. Denn so wirklich zurechtfinden, tut sich hier niemand mehr.

Vor lauter blau die Straße nicht mehr sehen

Auch wenn es schwer zu glauben scheint, der neue Anstrich der Kreuzung soll seinen Verkehrsteilnehmern eigentlich dabei helfen, sich besser orientieren zu können. Um die fehlenden Ampeln auszugleichen und die Verkehrssituation zu lenken, wurde hier mit etwas rot und einer großen Menge an knalligem Blau gearbeitet. Die britische Tageszeitung Telegraph berichtet, was es mit der Farbwahl auf sich haben soll.

„Das Rot soll den motorisierten Verkehr daran erinnern, hier vom Gas zu gehen. Die blaue Farbe soll die Fahrbahn für Fußgänger besser abgrenzen“, erklärte ein Sprecher des Stadtrats. „Mit zunehmendem Verkehr an dieser Stelle soll der Kontrast auf der Straßenoberfläche für größere Klarheit für Fahrer und Fußgänger sorgen. Wir wollen sicher gehen, dass alle Verkehrsteilnehmer diesen Teil der Straße sicher nutzen können.“

Bei Kreuzungen durchblicken – manchmal gar nicht so einfach

Kreuzungen können auch ohne bunten Anstrich schon eine einzige Knobelaufgabe sein, die einige Verkehrsteilnehmer ganz schön zum Nachdenken bringt. Wer fährt als erstes, wenn gleich drei Autos an der Kreuzung warten? Denn obwohl an Kreuzungen, an denen keine weiteren Verkehrszeichen den Straßenverkehr regeln, grundsätzlich immer die goldene Regel des rechts vor links gilt, gibt es Ausnahmen, bei denen diese nicht greift. Wenn alle Teilnehmer die Grundlagen beherrschen, wird der Straßenverkehr gleich viel geordneter, auch trotz skurril gebaut und verschönerter Verkehrslage.

Und dank des farbenfrohen Anstrichs kann die von Anwohnern getaufte „Legoland-Kreuzung“, die die Garfield Road und die Queens Road miteinander verbindet, nun äußerst gut gesehen und hoffentlich auch sicher überquert werden.