Jeder dritte Deutsche ist laut Umfrage bereit, sich ein E-Auto zu kaufen

Von: Simon Mones

Elektroautos werden weltweit immer beliebter. Auch in Deutschland wollen laut einer Umfrage immer mehr Autofahrer wechseln. Auch wegen der hohen Spritpreise.

Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Elektroauto. Alleine in China wurden 2022 rund 10,8 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen. Doch auch in Deutschland steigt der Absatz weiterhin und bescherter VW jüngst wieder den Spitzenplatz vor Tesla. Und ein Ende des Booms scheint nicht absehbar. Ganz im Gegenteil, wie nun eine Umfrage der ADAC Versicherung zeigt.

Demnach könnte sich jeder dritte deutsche Autofahrer vorstellen, als Nächstes einen Stromer zu kaufen. „In der repräsentativen Umfrage wurden Autofahrer befragt, wie wahrscheinlich es ist, dass ihr nächstes Auto ein Elektroauto werden wird“, erklärt der .

Elektroautos immer beliebter – weil sie das Klima schützen

24 Prozent der Befragten gaben dabei an, dass es wahrscheinlich sei, dass sie sich ein Auto mit Elektromotor kaufen würden. Neun Prozent sagten, es sei sogar sehr wahrscheinlich. „Die Befragung zeigt auch: Das mit Abstand wichtigste Argument für Elektroautos ist der Klimaschutz“, heißt es in einer Pressemitteilung des Automobilklubs.

© Jochen Tack/imago

So gaben 65 Prozent der Befragten an, dass das Elektroauto einen positiven Beitrag für den Klimaschutz leiste. Doch auch die anhaltend hohen Spritpreise in Deutschland spielen eine Rolle. Etwa jeder zweite wolle wegen der steigenden Preise für Diesel und Benzin künftig lieber elektrisch fahren. Die staatliche Förderung wurde von 41 Prozent ebenfalls als Pluspunkt angegeben. Allerdings sinkt diese in den kommenden Jahren.

Befragte legen besonders viel Wert auf Reichweite

Die ADAC Versicherung wollte zudem wissen, was den Autofahrern bei einem Elektroauto besonders wichtig ist: „An erster Stelle steht eine hohe Reichweite des Fahrzeugs. Für 68 Prozent aller Autofahrer ist sie wichtig. 60 Prozent legen auf einen günstigen Kaufpreis besonderen Wert.“

Auch auf einen schnellen Ladevorgang (57 Prozent) legten die Befragten viel Wert. Fast 90 Prozent erklärte zudem, dass ihnen ein Versicherungsschutz für die Antriebsbatterie wichtig oder sehr wichtig wäre. Kein Wunder, immerhin ist der Akku das Herz des Elektroautos. Zwar geben die meisten Hersteller lange Garantien, nach deren Ablauf, kann der, Tausch allerdings sehr teuer werden. Laut dem ADAC kann dieser bis zu 20.000 Euro oder sogar mehr kosten.