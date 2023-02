Elektroauto: VW ID.2 soll laut Insidern den Namen „Golf“ tragen

Von: Sebastian Oppenheimer

Der VW ID. Life zeigt, wie der ID.2 für ca. 30.000 Euro aussehen könnte – ein günstigeres Budget-Modell wird es nicht geben. © VW

Noch verbinden die meisten den VW Golf fest mit der Verbrenner-Welt. Doch ab dem Jahr 2025 könnte sich das möglicherweise ändern.

Einen Nachfolger für einen absoluten Bestseller zu finden, ist immer schwer. Manchmal ist es aber nötig – und es kann auch gelingen. So wurde der rundliche VW Käfer einst vom kantigen Golf abgelöst, und der schrieb bekanntermaßen seine ganz eigene Erfolgsgeschichte. Mit dem Umstieg auf die E-Mobilität startete Volkswagen eine neue Baureihe namens ID. Unter anderem gibt es inzwischen den ID.3, den ID.4 und den ID.5. Und in etwa zwei Jahren soll dann der kleinere VW ID.2 an den Start gehen. Allerdings wohl unter einem anderen Namen: Golf, wie 24auto.de berichtet.

Über die mögliche Umbenennung des ID.2 in Golf spekuliert das Portal autocar.co.uk und beruft sich dabei auf Insider aus Wolfsburg. Dem Bericht zufolge stand auch eine Umbenennung einer überarbeiteten Version des ID.3 zur Debatte – doch habe man sich den Quellen zufolge darauf verständigt, dass der wahre Wert des Golf in einem Fahrzeug in der Größe des ID.2 liege.