Elektroauto: Umweltbonus auch ohne Auto – der Fahrzeugbrief reicht aus

Der Antrag auf die „Umweltprämie“ kann auch schon vor der Auslieferung des E-Fahrzeugs gestellt werden. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Vor dem Antrag auf E-Auto-Prämie muss das betreffende Fahrzeug zugelassen werden. Dafür muss es aber nicht zwingend schon beim Händler oder Endkunden sein.

Der sogenannte „Umweltbonus“ ist ein schlagkräftiges Argument für den Kauf eines Elektroautos. In diesem Jahr gibt es bis zu einem Nettolistenpreis des Fahrzeugs von bis zu 40.000 Euro noch eine Prämie in Höhe von 6.000 Euro für den Kunden, bei einem Nettolistenpreis von bis zu 65.000 Euro immerhin noch 5.000 Euro. Den Antrag auf den Umweltbonus können Käufer im Prinzip erst nach dem Erhalt des Fahrzeugs (und der anschließenden Zulassung) beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) stellen.

Der Antrag auf E-Autoprämie kann nämlich auch schon vor der Auslieferung des Fahrzeugs gestellt werden. Wie die Fachzeitschrift „kfz-betrieb“ unter Bezug auf den Kfz-Gewerbeverband ZDK berichtet, reicht den Zulassungsbehörden in der Regel die Vorlage des Fahrzeugbriefs, amtlich „Fahrzeugzulassungsbescheinigung, Teil II“. Der ist per Post häufig deutlich schneller beim Händler als das Fahrzeug selbst. Lediglich bei Zweifeln an der Identität von Fahrzeug und Dokument kann die Behörde eine Prüfung ansetzen.