Teurer Ersatz: Rückleuchten für Hummer Elektro-Pick-up kosten mehr als 6.000 Euro

Von: Sebastian Oppenheimer

Happig: Eine Ersatz-Rückleuchte für den GMC Hummer EV kostet laut US-Medien umgerechnet mehr als 3.100 Euro. © GMC

Wer sich einen GMC Hummer EV zulegt, sollte beim Rangieren gut aufpassen: Neue Rückleuchten für den Elektro-Riesen haben nämlich einen stolzen Preis.

Bei modernen Autos ist eine Reparatur in der Regel selten wirklich billig. Das hat zum einen damit zu tun, dass viele Tätigkeiten inzwischen nur noch eine Fachwerkstatt erledigen kann – und dort sind die Arbeitsstunden entsprechend teuer. Zum anderen werden manchmal keine einzelnen Bauteile mehr ersetzt – speziell bei Elektronik – sondern gleich ganze Module.

Besonders extreme Ersatzteilkosten hat offenbar der Elektro-Pick-up GMC Hummer EV, wie 24auto.de berichtet.

Das Autoportal The Drive hat nach dem Hinweis auf exorbitante Kosten für Ersatz-Rückleuchten in einer Facebook-Gruppe einige Händler abtelefoniert. Ergebnis: Der Listenpreis für eine Rückleuchte des E-Pick-ups liegt bei 3.045,48 US-Dollar (umgerechnet rund 3.130 Euro, Stand Mitte Oktober 2022) – das ist zwar weniger als der User in der Facebook-Gruppe verkündete, aber dennoch ziemlich deftig. Ein kompletter Rückleuchten-Satz liegt also bei rund 6.100 US-Dollar (umgerechnet rund 6.270 Euro).