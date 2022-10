Renault Twingo als Elektroauto: Lormauto baut Kult-Kiste zu Stromer um

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Renault Twingo mit E-Antrieb: Mit 100 Kilometer Reichweite ist er allerdings vor allem für Fahrten in der Stadt gedacht. © Mario Hommen/SP-X

Anfang der 1990er-Jahre kam die erste Generation des Renault Twingo auf den Markt. Eine französische Firma lässt ihn als E-Auto wieder aufleben.

Der Renault Twingo der ersten Generation ist eine echte Kult-Kiste: Der putzige Kleinstwagen ging 1993 erstmals an den Start und wurde erst 2007 von einem Nachfolgemodell abgelöst. Jetzt bekommt der Kleine neues Leben eingehaucht: Das in der Normandie beheimatete Unternehmen Lormauto macht aus Renault Twingos der ersten Generation emissionsfreie Stromer, die renoviert und fit für 500.000 Kilometer gemacht werden. Die Fahrzeuge werden ab 2023 ausschließlich in Frankreich und nur zur Miete angeboten.

Äußerlich bleiben die Elektro-Twingos nahezu unverändert, wie 24auto.de berichtet.

Leistungselektronik, E-Motor und ein 15 kWh großer Akku machen aus dem betagten Kleinstwagen ein Elektroauto. Bei den Komponenten wurde darauf geachtet, Antriebsleistung und Gewicht auf die ursprünglichen Werte des Verbrenner-Twingos hin anzupassen. Das erübrigt eine Vollabnahme. Mit 100 Kilometer ist die Reichweite allerdings klein. Die Elektro-Konversion ist entsprechend als reines Stadtauto gedacht. Geladen wird ausschließlich mit Wechselstrom, was angesichts der Akkugröße reicht.