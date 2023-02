Tesla-Preissenkungen wirken sich aus: Experte prophezeit E-Auto-Rabattschlacht

Von: Sebastian Oppenheimer

Tesla hat die Preise teils massiv gesenkt – ein Experte ist der Ansicht, dass viele andere E-Autobauer nachziehen werden. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Vor Kurzem hat Tesla die Preise für seine Fahrzeuge teils massiv gesenkt. Laut einem Experten dürfte die Konkurrenz bald nachziehen.

Für den Kauf von Neuwagen waren die vergangenen Monate nicht unbedingt die günstigste Zeit. Teils lange Lieferzeiten, bedingt durch Lieferengpässe bestimmter Teile. Die Folgen der Corona-Pandemie sind hier noch immer noch zu spüren, genauso die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Gleiches gilt für die Preise, deren Niveau noch immer relativ hoch ist. Laut einer Umfrage wollen viele Deutsche 2023 gar kein neues Auto kaufen. Doch zumindest in Sachen Elektroauto kommt preislich aktuell Bewegung in die Sache. Denn: Auf dem deutschen Elektroautomarkt hat offenbar ein Preiskrieg begonnen.

So zumindest bewertet das Center Automotive Research (CAR) in Duisburg die Situation, wie 24auto.de berichtet.

Denn Tesla hatte zuletzt die Basispreise für seine Fahrzeuge um bis zu 9.000 Euro gesenkt. Hinzu kommen weitere Kundenvorteile sowie die aktuell höchste Stufe der Umweltprämie, sodass sich der Kundenvorteil laut CAR auf bis zu 16.100 Euro gegenüber einem Kauf im vergangenen Jahr summiert. Für die Limousine Tesla Model 3 ergibt sich nach dieser Rechnung ein Kundenvorteil von 12.678 Euro gegenüber Dezember. Verstärkt wird der Preisdruck für alle Hersteller durch die sich verbessernde Lieferbarkeit von E-Autos. Die bessere Verfügbarkeit von Halbleitern und Batterien dürften spätestens im zweiten Halbjahr für höhere Produktionszahlen sorgen.