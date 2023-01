Suche nach freien Ladesäulen: Neue Software soll E-Auto-Fahrern das Leben erleichtern

Von: Sebastian Oppenheimer

Eine neue Software soll weltweit die Verfügbarkeit von Ladestationen für E-Autos vorhersagen. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Gerade auf Langstreckenfahrten sind belegte Ladesäulen für E-Autofahrer ein enormes Ärgernis. Dank einer neuen Software sollen sich nun leichter freie Plätze finden lassen.

Die Zahl der Elektroautos auf den Straßen nimmt immer weiter zu – allerdings wächst die Ladeinfrastruktur in Deutschland nicht im gleichen Tempo mit. Das Problem beim Ladevorgang von Stromern: Trotz stetiger technischer Weiterentwicklungen dauert das Betanken einfach noch deutlich länger als beim Verbrenner. Deswegen steigt die Gefahr, dass man als Autofahrer an einer Ladestation längere Zeit warten muss, bis ein Slot frei wird.

Um Wartezeiten an Ladesäulen zu vermeiden, hat Here nun eine neue Software vorgestellt, wie 24auto.de berichtet.

Laut Angaben des Unternehmens wird die Routenplanungs-Software von Here weltweit in 170 Millionen Fahrzeugen verwendet. Nun soll darin eine Prognose-Funktion zur Verfügbarkeit von Ladesäulen integriert werden. Wie Here mitteilt, aggregiert die neue Software Daten von mehr als 90 Prozent der öffentlichen Ladestationen. Um eine möglichst zuverlässige Vorhersage zu erstellen, werden in die Prognose Verkehrsdaten, aber auch Variablen wie Wochentag, Uhrzeit und das Wetter einbezogen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz soll dann den E-Autofahrern möglichst zuverlässig vorhergesagt werden, wann und wo eine freie Ladesäule zur Verfügung steht.