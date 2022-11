Elektroauto: In Europa fehlen die günstigen Stromer – gut die Hälfte kostet über 50.000 Euro

Teilen

Günstige Elektroautos wie den Dacia Spring sind noch eine Seltenheit. © Dacia

In Europa wächst das Angebot an Elektroautos immer weiter. Meistens handelt es sich jedoch um teure SUVs. Bezahlbare Stromer sind indes Mangelware.

Auf Europas Elektroauto-Automarkt herrscht ein Überangebot an teuren Modellen. Die Nachfrage nach günstigen Stromern wird hingegen kaum gedeckt, wie sich aus Daten der Unternehmensberatung Jato ergibt. Demnach fallen 48 Prozent aller angebotenen E-Auto-Modelle in die Preisklasse oberhalb von 50.000 Euro.

24auto.de weiß, wie die Situation in China und den USA ist.

Der Anteil diese Fahrzeuge an den Verkäufen beträgt allerdings lediglich 18 Prozent. Am unteren Ende des Marktes sieht es genau genau anders aus: Während Modelle bis 20.000 Euro Kaufpreis lediglich ein Prozent des Angebots ausmachen, liegt ihr Marktanteil bei zehn Prozent.