Mit dem E-Auto in Urlaub? Drei Dinge, die Sie bei der Fahrt ins Ausland beachten sollten

Von: Anne Hund

Teilen

Immer mehr Autoreisende brauchen im Urlaub Ladestationen für ihr Elektroauto. Doch wie ist die Abdeckung in beliebten Urlaubsländern, und kann man mit EC-Karte an der Ladesäule bezahlen?

Viele wollen das Elektroauto nicht nur in der Stadt oder für die Dienstreise nutzen. Sondern mit dem E-Auto auch gern in den Urlaub fahren. Dabei stellen sich einige Fragen rund ums Laden.

Genügend Ladesäulen in beliebten Urlaubsländern?

Wie ist die Abdeckung mit Ladesäulen im Ausland? Sehr unterschiedlich, wie es in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zum Thema heißt: Laut ADAC ist die Abdeckung vor allem in Mitteleuropa gut, hier stehen die Niederlande mit 84,4 Ladepunkten pro 100 Kilometer an der Spitze, gefolgt von der Schweiz (51), Österreich (37) und Deutschland (33). In anderen Gegenden ist die Abdeckung nicht ganz so gut. Mehr Informationen zu Ladesäulen in beliebten Urlaubsländern erteilt der Automobilclub auf seiner Website.

Wie ist die Abdeckung mit Ladesäulen? Diese Frage stellt sich Fahrern von Elektroautos nicht zuletzt im Urlaub. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Wie zahlt man an der E-Ladesäule im Ausland?

Wie kann man den Autostrom im Ausland bezahlen? Dem Tüv Nord zufolge gibt es bislang kein einheitliches Bezahlsystem, wie es in dem Bericht der dpa heißt. Im Gegensatz zu deutschen Ladesäulen könne man im Ausland jedoch häufiger direkt an der Säule mit einer EC- oder Kreditkarte bezahlen, informiert die Prüforganisation auf ihrer Website. Wer Ladekartenschlüssel von größeren Roaming-Anbietern wie Shell, Maingau oder Plugsurfing nutzt, hat dem Bericht zufolge gute Chancen, dass er den Strom günstiger als über das direkte Bezahlen an der Säule tanken kann.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Elektroauto laden: Diese zehn kommen nach 20 Minuten am Weitesten Fotostrecke ansehen

Wenn die Reichweite unterwegs knapp wird

Die nächste Ladesäule ist nicht so bald in Sicht, die Reichweite könnte knapp werden, wie fährt man möglichst stromsparend? In dem man das Tempo drosselt, das ist die simpelste Methode. Harald Eder von der Prüforganisation Dekra rät laut dpa-Bericht für solche Fälle: „Eco-Modus wählen, wenig beschleunigen, Nebenverbraucher wie die Klimaanlage ausstellen und beispielsweise im Windschatten eines Lkw fahren, wenn das geht.“ Leichter hat es, wer frühzeitig nachtankt. „Die meisten E-Autos haben eine Art Notmodus, der noch für ein paar Kilometer reicht, wenn die Anzeige bereits bei 0 steht. Also vergleichbar mit der Reserve bei einem Verbrenner“, so der Experte. Er empfiehlt daher, spätestens bei einer Restreichweite von 20 bis 30 Kilometern nachzuladen.