Elektroauto: BMW kündigt Leistungsexplosion bei Batterien an

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Münchner Autobauer BMW will ab 2025 deutlich leistungsfähigere Batterietechnik verbauen.

Größere Reichweite, schnelleres Ladetempo: Der Münchner Autohersteller setzt ab 2025 auf eine deutlich leistungsfähigere Batterie-Technik.

Wenn es um das Thema Elektromobilität geht, dann tauchen immer wieder die gleichen Kritikpunkte auf: Moniert wird neben einem zu langsamen Ausbau der Lade-Infrastruktur meist eine zu geringe Reichweite der Elektroautos sowie zu lange Ladezeiten. Genau hier will der Münchner Autobauer BMW nun mit einer neuen Technik ansetzen: Ab dem Jahr 2025 sollen Fahrzeuge der „Neuen Klasse“ mit Rundzellen ausgestattet werden, die deutlich mehr leisten als die bisherige Technik.

Obendrein sollen die neuen Batteriezellen auch noch deutlich günstiger herzustellen sein, wie 24auto.de berichtet.

Bisher werden in den Stromern der Münchner sogenannte prismatische Zellen verbaut – diese sollen dann ab 2025 durch Rundzellen ersetzt werden. Laut dem Autobauer soll die Energiedichte der Stromspeicher dadurch um 20 Prozent steigen, die Ladegeschwindigkeit dank 800-Volt-Technik gar um bis zu 30 Prozent. Und auch in Sachen Reichweite kündigt BMW eine ordentliche Verbesserung an: Bis zu 30 Prozent sollen die neuen Modelle weiter kommen.