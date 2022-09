Show statt Test

Für das spektakuläre Foto half die Axa-Versicherung per Pyrotechnik nach.

Nach der Enthüllung durch 24auto.de über manipulierte Fahrzeuge bei einer Crash-Show reagiert die AXA-Versicherung mit einer beschwichtigenden Erklärung. Doch der Image-Schaden für E-Autos ist angerichtet.

Update vom 31. August 2022, 14:30 Uhr: Die AXA-Versicherung hat auf die Berichte von 24auto.de reagiert, nach denen die Autos ihrer Crash-Show manipuliert waren. Unter dem Download der Pressemeldung ist nun zusätzlich zu den spektakulären Bildern eine Erklärung zu finden, welche die Eingriffe an den Fahrzeugen bestätigt, und die Statements gegenüber 24auto.de sinngemäß wiederholt: Die Entfernung der Akkus und das selbst entzündete Feuer hätten der Sicherheit des Publikums gedient.

Akkus raus, Pyro rein: Versicherung räumt nach Fake-Feuer „geringes Brandrisiko“ ein

Allerdings ist aus der Mitteilung nicht ersichtlich, dass diese erst nach der Veröffentlichung auf 24auto.de nachgeschoben wurde. In der Zwischenzeit hatte sich der falsche – und durch seriöse Crashtests widerlegte – Eindruck, Elektroautos würden ein besonderes Risiko darstellen, in anderen (sozialen) Medien bereits verbreitet. Immerhin räumt die Versicherung nun selbst ein, dass Stromer keineswegs besonders schnell brennen: „Das Brandrisiko bei Autos, unabhängig davon, ob sie benzin- oder strombetrieben sind, ist glücklicherweise gering. Nur 5 von 10.000 Autos fallen statistisch gesehen einem Brand zum Opfer“, heißt es in der Erklärung.

Update vom 30. August 2022, 9:40 Uhr: Der angebliche Crashtest der Axa-Versicherung entpuppt sich zunehmend als Show-Veranstaltung ohne echten Erkenntnisgewinn: Wie das Unternehmen auf Anfrage von 24auto.de einräumte, befanden sich in den getesteten Fahrzeugen gar keine Akkus. Laut Pressestelle „wäre die Demonstration eines Batteriebrandes aufgrund der anwesenden Gäste zu gefährlich gewesen, weshalb die Batteriezellen der Elektroautos vor den Tests ausgebaut wurden“. Mit derselben Argumentation hatte die Versicherung auch das Feuer eines getesteten Tesla Model S mit Pyrotechnik selbst entzündet.

Erstmeldung vom 26. August 2022, 11:28 Uhr: Sind Autos mit Elektroantrieb unsicherer als konventionelle? Der Versicherungskonzern Axa wollte es genau wissen und fuhr öffentlich Crashtests mit Elektroautos. Einer fokussierte sich auf den verwundbaren Unterboden mit den dort platzierten Akkus. Die Experten simulierten einen Unfall, bei der Fahrer beim Beschleunigen die Kontrolle über einen Tesla verlor, der sich darauf hin auf einer Verkehrsinsel überschlug. Die Fahrgastzelle blieb intakt, doch der Unterboden wurde tatsächlich stark beschädigt.

Auf dem Foto der Axa und auf den Medien zur Verfügung gestellten Videos ist zu sehen, wie der Stromer danach in Flammen aufgeht. Die spektakuläre Aufnahme zeigte allerdings ein Fake-Feuer. Denn der Akku hatte sich beim Crash gar nicht von selbst entzündet. „An einem Event mit rund 500 Personen war es aus Sicherheitsgründen nicht möglich, einen echten Batteriebrand zu entzünden, weshalb ein Brand mit Pyrotechnik inszeniert wurde“, teilte Axa in Köln auf Anfrage von 24auto.de mit.