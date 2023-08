Mini Cooper SE Cabrio – limitierte Sonderserie mit nur 999 Exemplaren

Von: Volker Pfau

Mini hat dem Cooper SE das Dach aufgeschnitten und daraus die vollelektrische offene Variante des Spaß-Cabrios fabriziert. Die auf 999 Exemplare limitierte Sonderserie ist allerdings bereits ausverkauft.

Der Elektro-Antrieb wurde komplett vom geschlossenen Mini übernommen. Das Stromer-Cabrio verfügt demnach wie die Blechdach-Version über eine Leistung von 184 PS, hat ebenfalls ein maximales Drehmoment von 270 Nm und riegelt bei 150 km/h ab. Die Reichweite des SE Cabrio ist mit 201 Kilometern angegeben, was uns in den ersten Tagen an die Anfänge des elektrischen Fahrens erinnerte, als Reichweite und Batterieladung die volle Aufmerksamkeit beanspruchten und die Angst, nicht am Ziel anzukommen, den Fahrstil beeinflusste.

Sparsam im Verbrauch, bescheiden bei der Reichweite

Nachdem der Bordcomputer uns aber im Schnitt einen Verbrauch von 13,8 kWh auf 100 Kilometern attestierte und die mathematische Gegenprobe (gefahrene Strecke plus Restreichweite) den angegebenen Wert sogar deutlich überschritt, beruhigten sich die Nerven und die Reichweitenangst verflog. Wir waren aber zumeist im effektivsten und sparsamsten der vier Fahrprogramme, in Green+ unterwegs, das maximale Reichweite gewährleistet, allerdings ohne Komfortfunktionen wie Klimaanlage. Bei diversen Offen-Fahrten und angenehmen sommerlichen Temperaturen fiel dies leicht und ging fix, denn das Verdeck öffnet und schließt in gerade mal 15 Sekunden, notfalls auch bei bei langsamer Fahrt mit bis zu 30 km/h.

Offenes Vergnügen: Unterwegs mit dem vollelektrischen Mini Cooper SE Cabrio. © Bernhard Filser/BMW

Beim Spar-Fahren knausert man mit der Energie, muss aber am Spaß so gut wie keine Abstriche machen. Das Mini-Cabrio fährt trotzdem wieselflink um die Kurven und viel schneller als Tempo 100 unterwegs zu sein, macht im geöffneten Betrieb aus Lärm-gründen sowieso nur begrenzt Spaß. Und wer es trotzdem wissen will, dreht mal eine Runde im Sport-Programm – Go-Kart-Feeling gibt’s aber auch schon bei gemäßigterem Tempo.

Wenig Platz für weitere Passagiere und Gepäck

So groß der Fahrspaß ist, so bescheiden ist die Tauglichkeit des Cooper SE im Alltag, insbesondere wenn es um Transportaufgaben geht. Der Kofferraum ist bauartbedingt auf 215 Liter Volumen beschränkt, man muss dort aber auch noch den Beutel mit dem Ladekabel verstauen. Auf die beiden Rücksitze mag man niemand quetschen, an dessen Wohl einem gelegen ist, denn es ist im Grund kein Platz für die Beine vorhanden.

Lob gibt’s für die sehr gute Rückfahrkamera, die bei fast jedem (Sommer-)Wetter ein ordentliches Bild des Geschehens hinter dem Wagen bot, sowie für die in zwei Stufen einstellbare Rekuperation, die in der starken Stellung nahezu One-Pedal-Driving ermöglichte, das Bremspedal also schonte.

Die Nummer 1 der auf 999 Exemplare limitierten Serie. © Volker Pfau

Als Fazit bleibt die Erkenntnis, dass das Mini Cooper SE Cabrio insbesondere im Sommer ein feines Spaßmobil ist. Konzernmutter BMW hat mit der limitierten Sonderserie, deren Preisliste bei aberwitzigen 60.000 Euro begann, obendrein die Wartezeit auf den 2024 kommenden komplett neuen und ausschließlich elektrischen Mini lukrativ verkürzt und vermutlich bei so manchem zu kurz Gekommenen Begehrlichkeiten geweckt.