Bestattungsmuseum bietet Eiskratzer mit polarisierendem Spruch an – „Muss ich todsicher haben“

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Diesen Eiskratzer gibt es im Shop des Bestattungsmuseums Wien zu kaufen. © Bestattungsmuseum Wien

Das Bestattungsmuseum in Wien hat seit Kurzem einen Eiskratzer im Angebot. Der Spruch darauf ist provokant – doch die Begeisterung dafür ist groß.

Wenn der Winter naht, sollten sich Autofahrer darauf einstellen: Am besten spätestens im Oktober die Winterreifen aufziehen – und auch der Frostschutz sollte dann schleunigst ins Wischwasser. Und auch einige zusätzliche Utensilien sollte man mit Beginn der dunklen Jahreszeit ins Fahrzeug packen – unter anderem einen Eiskratzer. Das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof hat nun einen solchen in seinem Shop im Angebot.

Auf dem Eiskratzer: ein provokanter Spruch zum Thema Tod, der aber bei vielen gut ankommt, wie 24auto.de berichtet.

„Mit uns kratzen sie besser ab“, ist auf dem Eiskratzer zu lesen, der für 5,90 Euro zu haben ist. Passend zum schwarzen Humor ist er dementsprechend eingefärbt. Gerade wenn es um ernste Themen wie den Tod geht, reagieren viele Menschen bekanntermaßen empfindlich – gerade heutzutage, wo ja im Sekundentakt Shitstorms in den sozialen Medien entfacht werden. Nicht so allerdings in diesem Fall. Unter dem Facebook-Post des Museums finden sich fast ausschließlich begeisterte Kommentare – offenbar sogar von Menschen, denen es gesundheitsmäßig nicht so gut geht: „Ich liebe schwarzen Humor“, hat eine Frau geschrieben. „Auch ich würde mir einen kaufen, obwohl ich Krebs habe. Leider geil.“ Ein anderer schreibt: „Muss ich todsicher haben.“