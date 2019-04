Dieses Auto zieht alle Aufmerksamkeit auf sich - erkennen Sie, wieso?

Im Netz macht das Bild eines Autos die Runde, welches mit einem besonderen Detail die Aufmerksamkeit aller auf sich zieht. Der Besitzer zeigte definitiv Kreativität.

Es ist für jeden ein Ärgernis, wenn das geliebte Auto plötzlich Kratzer oder Dellen aufweist. Besonders übel ist es, wenn die Dellen extrem groß und gut sichtbar sind. So wie bei einem Fahrzeug, dessen Abbild nun die Runde im Netz macht. Sein Besitzer bewies bei der "Reparatur" der verbeulten Hintertür viel Kreativität. Kein Wunder also, dass ein Passant ein Bild von dem Fahrzeug knipste und Internetnutzer das "verbesserte" Aussehen nun lobpreisen.

Delle im Fahrzeug: Netz feiert diesen Autobesitzer für seine geniale Lösung

Der Reddit-Nutzer "brohica" teilte das Foto des lädierten Fahrzeugs vor ungefähr sechs Monaten auf dem Online-Forum. Es wurde vermutlich in den USA gemacht. Darauf zu sehen ist ein dunkelviolettes Auto, dessen linke Hintertür eine tiefe Delle aufweist. Doch anstatt diese reparieren zu lassen - weil es vermutlich zu teuer gewesen wäre -, ließ der Besitzer Thors Hammer, wie er aus den Marvel-Filmen bekannt ist, in der Delle fixieren. Nun sieht es so aus, als wäre diese durch einen göttlichen Schlag zustande gekommen.

Auch interessant: Dieser Supersportwagen ist etwas ganz Besonderes - erkennen Sie warum?

Die Nutzer auf Reddit sind begeistert von der Idee: "Dieser Typ ist ein Genie. Du kannst es dir nicht leisten, die Karosserie reparieren zu lassen? Lass es lustig aussehen und alles ist in Ordnung!" Oder: "Verdammt, ich wünschte, ich wäre so clever", meinen die Kommentatoren.

Lesen Sie auch: Frau findet Delle in ihrem Auto - dann erlebt sie eine kuriose Überraschung.

fk