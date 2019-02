Diese EU-Länder sind für Autofahrer besonders gefährlich - Deutschland weit vorne

In einigen EU-Staaten ist die Unfallgefahr besonders hoch.

Eine aktuelle Studie hat die Gefahr von Autounfällen auf europäischen Straßen untersucht. Deutschland schneidet schlecht ab. Ein Nachbarland ist das sicherste.

In welchen Staaten der Europäischen Union ist die Unfallgefahr für Autofahrer am größten? Dieser Frage ist eine aktuelle Studie des Reiseunternehmens Canvas Holidays nachgegangen und bringt für Autofahrer in Deutschland keine guten Nachrichten.

In Österreich und Deutschland besteht hohe Unfallgefahr

Platz zwei hieß es für die Bundesrepublik im Ranking der 28 EU-Staaten. An der Spitze stand das Nachbarland Österreich und der dritte Rang ging an Belgien. Die Studie hat untersucht, wie viele Unfälle pro 10.000 Einwohner im Jahr 2018 verursacht wurden. Grundlage war der jährliche Unfallreport der Europäischen Union.

Dabei passierten in Österreich 43,6 Unfälle pro 10.000 Einwohner und in Deutschland immerhin noch 37,2. Die Top 5 machten Slowenien und Portugal komplett. Die oft für ihre fahrlässige Fahrweise gescholtenen Italiener landeten noch hinter Malta auf Platz sieben.

Viele Unfälle in beliebten Urlaubsländern

Die Ursache für die vielen Unfälle dürfte einerseits mit dem hohen Verkehrsaufkommen im Allgemeinen und andererseits mit den vielen Touristen zusammenhängen. Immerhin gelten Österreich und Deutschland als beliebte Urlaubsländer. Hinzu kommen Wetter und teils bergige Strecken.

Am sichersten fährt es sich in Dänemark. Dort kam es nur zu fünf Unfällen pro 10.000 Einwohner. Auch auf Zypern, in Finnland, Frankreich und Polen sind die Autofahrer verhältnismäßig sicher unterwegs.

Anzahl an Unfällen in EU-Staaten pro 10.000 Einwohner

Platz Land Unfälle pro 10.000 Einwohner 1. Österreich 43,6 2. Deutschland 37,2 3. Belgien 35,1 4. Slowenien 31,4 5. Portugal 31,4 6. Malta 30,2 7. Italien 29,1 8. Kroatien 25,5 9. Spanien 21,9 10. Großbritannien 21,6 11. Tschechische Republik 20,2 12. Lettland 19,6 13. Ungarn 17 14. Rumänien 15,8 15. Luxemburg 15,6 16. Schweden 13,9 17. Irland 12,2 18. Litauen 11,4 19. Estland 11,1 20. Niederlande 11 21. Griechenland 10,5 22. Bulgarien 10,5 23. Slowakei 10,3 24. Polen 8,9 25. Frankreich 8,6 26. Finnland 8,5 27. Zypern 7,5 28. Dänemark 5,0

