Dienstwagen als „Lockmittel“: In welchen Branchen die Chancen auf ein Auto hoch sind

Von: Sebastian Oppenheimer

Arbeitgeber müssen aktuell immer mehr bieten, um neue Mitarbeiter zu finden – die Chance auf einen Dienstwagen steigt laut einer Auswertung.

Ein eigenes Auto ist ein teures Vergnügen – viele Deutschen fürchten laut einer Umfrage sogar, es sich in Zukunft gar nicht mehr leisten zu können. Aus Sicht eines Verkehrsforschers ist eine extreme Verteuerung des Automobils aber sogar genau das richtige, um den Menschen das Auto abzugewöhnen – und so der Umwelt etwas Gutes zu tun. Und auch wenn sich inzwischen oft Aktivisten aus Protest auf der Straße festkleben – der Klimawandel ändert nichts an der Liebe der Deutschen zum Auto. Und genau das scheint auch bei den Arbeitgebern ankommen zu sein: Viele suchen aktuell händeringend neue Mitarbeiter und bieten einer Auswertung zufolge inzwischen doppelt so oft Firmenwagen als „Lockmittel“ an als noch vor einigen Jahren.

Wie eine Analyse der Mietwagen-Plattform billiger-mietwagen.de und des Job-Portals Indeed ergab, stieg der Anteil der angebotenen Dienstwagen in Stellenanzeigen zwischen 2019 und 2022 auf mehr als das Doppelte an: War im Jahr 2019 nur in 1,96 Prozent aller Inserate ein Dienstwagenangebot enthalten, so fand sich dies im Jahr 2022 bereits in 4,05 Prozent der Stellenanzeigen.

Der Skoda Octavia Combi zählt laut einer Auswertung zu den beliebtesten Dienstwagen der Deutschen. © SKODA Auto

Immer mehr Arbeitgeber locken mit Dienstwagen – speziell Unternehmen aus dem Handwerkssektor

Speziell Unternehmen aus dem Handwerk offerieren gerne Dienstfahrzeuge: Ihr Anteil lag bei mehr als 30 Prozent am Gesamtvolumen der Jobanzeigen mit Dienstwagenangebot. Auch Vertriebler werden gerne damit bedacht: 13,8 Prozent der Inserate enthielten ein Dienstfahrzeugangebot. Platz drei belegt das medizinische Fachpersonal mit einem Anteil von 9,5 Prozent. Wenig Chancen auf einen Dienstwagen dürfen sich dagegen Dienstleister im Beratungssektor erhoffen: Hier lag der Anteil bei den Stellenanzeigen gerade einmal bei 0,2 Prozent.

Doch bei der Untersuchung wurden nicht nur die Branchen ausgewertet, sondern auch die spezifischen Berufe. Die Top-3 bei den Stellenanzeigen mit Dienstwagenangebot waren demnach:

Platzierung/Beruf Anteil 1. Anlagenmechaniker 8,9 Prozent 2. Vertriebsbeauftragte & Heizungs- und Sanitärmonteure 4,8 Prozent 3. Elektriker 4,7 Prozent

Immer mehr Arbeitgeber locken mit Dienstwagen – aus Klima-Sicht problematisch

Ein Problem aus Klima-Sicht: Bei Dienstwagenfahrern sind mitunter Plug-in-Hybride sehr beliebt – denn diese bieten einen besonderen Steuervorteil. Bei der Versteuerung dieser Antriebsgattung werden nämlich nur 0,5 Prozent statt eines Prozentes des Bruttolistenpreises fällig. Allerdings nähern sich Plug-in-Hybride nur dem angegeben günstigen Normverbrauch, wenn man sie auch entsprechend auflädt. Doch viele verfeuern lieber den vom Arbeitgeber bezahlten Sprit als das Fahrzeug zu Hause mit Strom zu betanken. Denn Letzteren muss man ja schließlich aus eigener Tasche zahlen. Letzten Endes ist der Elektromotor dann nur unnötiger Ballast und treibt den Verbrauch in die Höhe – und führt den vermeintlichen Umweltvorteil ad absurdum.