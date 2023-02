Panne in Luxus-Autohaus: 200.000-Euro-Ferrari fällt aus Fahrzeug-Aufzug

Von: Sebastian Oppenheimer

Den Mitarbeitern eines Luxus-Autohauses in Florida dürfte der Schreck noch lange in den Gliedern sitzen: Ein Ferrari Roma ist dort aus einem Fahrzeug-Aufzug gestürzt.

Es gibt Fahrzeuge, die bleiben für die meisten Autofahrer ihr Leben lang ein Traum. Dazu gehören für die meisten auch die sündhaft teuren Geschosse aus dem Hause Ferrari. Für manche ist deshalb eine Ferrari-Replika (muss nicht zwangsläufig auf Audi-R8-Basis sein) eine Lösung, für andere vielleicht die Fahrt mit einem Leih-Fahrzeug – bei der man es aber auch nicht übertreiben sollte, wie ein Miet-Ferrari-Fahrer aus Euskirchen. Immer wieder passiert es, dass bei Unfällen auf der Straße ein wertvolles Fahrzeug aus Maranello zu Schrott gefahren wird – besonders bitter ist es natürlich, wenn ein Fahrer seinen Ferrari schon drei Kilometer nach der Abfahrt vom Hof des Händlers crasht. Selten ist dagegen, dass ein Bolide schon beim Händler geschrottet wird – so wie nun in Palm Beach County im US-Bundesstaat Florida.

Panne in Luxus-Autohaus: 200.000-Euro-Ferrari fällt aus Fahrzeug-Aufzug

Für Autofans sind es Bilder, die richtig weh tun. Die Feuerwehr von Palm Beach County hat Fotos von einem Einsatz bei einem Luxus-Autohändler auf Facebook gepostet (weiter unten zu finden). Zu sehen ist ein silberfarbener Ferrari Roma in quasi „stehender“ Position. Der Wagen war in den Schacht eines Fahrzeug-Aufzugs gestürzt. Wie genau es zu dem Vorfall konnte, ist bislang nicht bekannt – Ursache war laut Feuerwehr eine „Fehlfunktion“. Die wichtigste Nachricht: Es wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

Ferrari Roma fällt aus Fahrzeug-Aufzug: aufwendige Bergungsaktion

Den Fotos nach zu urteilen, dürfte es sich wohl um einen Totalschaden handeln. Vor allem am Heck ist der italienische Sportwagen schwer beschädigt. Aber auch das Dach hat ordentlich was abbekommen und die Front dürfte ebenfalls nicht schadlos geblieben sein. Ganz offensichtlich nahm auch der Tank beziehungsweise Treibstoffleitungen Schaden: Denn als die Feuerwehr anrückte, musste sie zunächst ein Treibstoffleck eindämmen. Um die Brandgefahr zu reduzieren, unterbrachen sie die Stromzufuhr zum Gebäude.

Um den Ferrari schließlich aus dem Schacht zu bekommen, musste ein Abschleppwagen mit einem 14-Meter-Ausleger anrücken, zusätzlich kamen mehrere 50.000-Pfund-Winden zum Einsatz. Erst nach rund vier Stunden war die Bergungsaktion des Roma schließlich beendet.

Der Neupreis für einen Ferrari Roma beginnt bei mindestens 200.000 Euro. Dementsprechend vorsichtig empfiehlt es sich, das Gefährt aus Maranello zu bewegen. Speziell in engen Altstädten sollte man Vorsicht walten lassen – nicht, dass man in einer schmalen Gasse stecken bleibt, wie vor einiger Zeit ein Roma-Fahrer in Italien. Es gibt eben scheinbar doch Momente, in denen das Leben mit einem „Normalo-Auto“ unbeschwerter ist.