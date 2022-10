Bushaltestelle: Wann man dort stehen darf – und wann es teuer wird

Von: Marcus Efler

Wieder mal kein Parkplatz in Sicht. Darf man dann sein Auto ganz kurz an eine Bushaltestelle abstellen? Die klare Antwort: Kommt darauf an.

Ein typischer Tag in der City: Auch nach der dritten Runde um den Block ist wieder mal kein Parkplatz zu ergattern. Dabei muss man doch nur mal ganz kurz etwas erledigen. Vielleicht das Auto doch mal eben auf einen privaten Platz stellen? Das kann ganz schnell, ganz teuer werden. Auch das Parken in zweiter Reihe ist nicht wirklich empfehlenswert.

Sehr verführerisch wirkt da der lange freie Platz am Straßenrand – womöglich noch direkt vor dem Geschäft, in dem man nur ganz kurz etwas einkaufen möchte. Allerdings handelt es sich dabei um eine Bushaltestelle. Und die, das lernt jeder Fahrschüler, darf man nicht blockieren.

Bushaltestelle: Wann man dort halten darf – und wann es teuer wird

Doch wie strikt ist das Gesetz? Einerseits ganz eindeutig: Das Parken an einer Bushaltestelle ist nicht gestattet. Wer auch nur kurz, also wenige Minuten, sein Auto dort abstellt und verlässt, riskiert gemäß dem aktuellen Bußgeldkatalog eine Geldstrafe in Höhe von mindestens 55 Euro. Und den Zorn eines Busfahrers. Das Parkverbot bezieht sich dabei nicht nur auf den unmittelbaren Bereich am Haltestellen-Zeichen, sondern auch auf die 15 Meter davor und danach.

Bushaltestelle: Kurzes Halten ist erlaubt

Auch die angrenzenden Seitenstreifen oder Gehwege sind für Parker tabu. Allerdings ist gegen einen kurzen Halt nichts einzuwenden. Klassischerweise gilt das etwa, wenn man Mitfahrer ein- oder aussteigen lassen möchte. Allerdings ist so ein kurzer Stopp nur dann erlaubt, wenn der Fahrer hinter dem Lenkrad sitzen bleibt.

Schon allein für den Fall, dass sich ein Bus ausgerechnet dann nähert, während man kurz auf seinen Passagier wartet. Dann muss man die Haltestelle unverzüglich räumen, und es hilft nur: Durchstarten, eine Runde drehen, und nochmal an derselben Stelle kurz halten.