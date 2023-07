„BMWs neuste versteckte Funktion“: Instagram-Nutzer verwendet Nieren als Toaster

Von: Simon Mones

Keinen Toaster zur Hand, aber Heißhunger auf ein krosses Toast? Kein Problem! Ein Instagram-Nutzer hat da einen heißen Tipp. Alles was man braucht ist ein Auto von BMW.

Das Internet ist voller lustiger Videos. Hin und wieder finden sich aber auch mal mehr oder weniger hilfreiche Tipps fürs Auto. Etwa um Kratzer aus dem Lack zu entfernen oder wie man die Scheinwerfer wieder leicht sauber bekommt. Andere verwandeln ihr Auto in eine mobile Küche. So soll sich die Niere von BMW auch als Toaster eignen.

BMW-Niere als Toaster: Kochtipp geht auf Instagram viral

Diesen „Kochtipp“ teilt zumindest der Nutzer „nic_beaurgard“ mit der Instagram-Community. Der Clip wurde über 28.000-mal geliked und kommentiert (Stand 4. Juli). Dazu schreibt er: „Lasst uns BMWs neuste versteckte Funktion testen. Man kann endlich während der Fahrt Brot toasten.“ Doch wie genau soll das funktionieren?

Dieser BMW ist womöglich der teuerste Toaster der Welt. © Instagram (nic_beaurgard)

Ganz einfach. Man nehme zwei Scheiben Toastbrot und stecke diese in die Schlitze des BMW-Grills. Anschließend ins Auto setzen und den Motorstarten. Für den idealen Bräunungsgrad sollte die Drehzahl bei etwa 2.000 Umdrehungen pro Minuten liegen. Nach wenigen Sekunden soll das Brot dann fertig sein. Eine genaue Zeitangabe gibt „nic_beaurgard“ aber nicht.

BMW-Niere als Toaster: „Kohlendioxid hat den Chat betreten!“

Vermutlich ist das auch besser so. Auch wenn der Instagram genüsslich in das Brot beißt und es als „lecker“ und „das beste Frühstück am Morgen“ bezeichnet, ist es eher keine gute Idee, das eigene Auto als Toaster zu benutzten. Insbesondere dann, wenn wie bei „nic_beaurgard“ zahlreiche Kontrolllampen leuchten.

Das bleibt den Instagram-Nutzern auch nicht verborgen. Und viele machen auch in den Kommentaren darauf aufmerksam, dass das keine gute Idee ist. Andere nutzend das Video für eine lustige Spitze gegen den bayrischen Autobauer:

„Der teuerste Toaster aller Zeiten!“

„Typische BMW-Motorleuchte immer an.“

„Krebs-Toast!“

„Ihr müsst aufhören, den Leuten die Geheimnisse zu verraten, bevor BMW auf die Idee kommt, die versteckten Funktionen abonnementpflichtig zu machen.“

„Das ist ein Fake, BMWs können normalerweise nicht starten!“

„Kohlendioxid hat den Chat betreten!“