BMW iX1 im Test: Das Kompakt-SUV fährt jetzt auch rein elektrisch

Von: Marcus Efler

Teilen

Die dritte Generation des BMW X1 rollt an. Star der neuen Baureihe ist die vollelektrische Version namens iX1. Eine erste Fahrt mit dem kompakten SUV.

Der BMW X1 gehört zu den Erfolgsmodellen der Münchner. Gleich nach seiner ersten Vorstellung 2009 fand er eine treue Fangemeinde – und rückt seither dem großen Bruder X3 aufs Blech. Nun, nach 2,7 Millionen produzierten Fahrzeugen, ist die dritte Generation da. Mit deutlich gestrafftem Äußeren wirkt das Kompakt-SUV erwachsener denn. In Länge legte der X1 um fünf Zentimeter auf 4,50 Meter zu, in der Breite um zweieinhalb, und, gegen den Branchentrend, in der Höhe um deutliche viereinhalb. Das Einstiegs-SUV der Marke präsentiert sich mehr denn je als praktisches Alltagsauto für Paare oder die kleine Familie, und soll sich natürlich auch vom coupéhaften, sportlichen Ableger X2 unterscheiden.

BMW iX1 im Test: Das Kompakt-SUV fährt jetzt auch rein elektrisch

Der elektrische BMW iX1 ist vom Verbrenner optisch kaum zu unterscheiden. © Wolfgang Groeger-Meier/BMW

Gemäß der offiziell ausgegebenen Strategie BMW, auf alle Antriebsarten zu setzen, ist der X1 weiterhin mit vielen verschiedenen Verbrennungsmotoren zu haben. So gibt für einen deutlich gestiegenen Basispreis von 43.900 Euro (auch BMW dreht, wie andere Hersteller, derzeit kräftig an der Preisschraube), einen Dreizylinder-Benziner mit 136 PS. BMW-typisch sportlich kommt die kräftig zupackende Version mit 204 PS und 48-Volt-Unterstützung daher.

Elektroautos: Die zehn beliebtesten Modelle in Deutschland Fotostrecke ansehen

Außerdem gibt es brav brummende, sparsame Diesel ab 150 PS – und demnächst auch Benziner als Plug-in-Hybride. Star des Programms ist aber der iX1, die vollelektrische Version. Sie ist ein wichtiger Baustein des Plans, bis 2025 zwei Millionen rein elektrische BMW zu verkaufen, und fünf Jahre später über die Hälfte aller Autos dieser Marke als reine Stromer.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Auto finden Sie im regelmäßigen Auto-Newsletter unseres Partners tz.de.

BMW iX1 im Test: 313 PS mit Power-Boost

Das 55.000 Euro E-SUV bietet 313 PS an den beiden Achsen, von denen die letzten 41 PS als 30-Sekunden-Boost auf Tastendruck zur Verfügung stehen – und bei der Beschleunigung eine wirklich beeindruckende Performance liefern. Für den Alltag kann man seine Finger davon lassen, und sich am sattes Drehmoment von 494 Newtonmetern erfreuen.

Sportlich: Das Heck mit Schürze nach Diffusor-Art © Wolfgang Groeger-Meier/BMW

Dank des niedrigen Schwerpunktes auch mit 1800 Kilo einigermaßen handlich, dafür muss das adaptive Fahrwerk gar nicht mal auf „Sport“ gestellt werden. Ebenso überflüssig ist der künstliche, immerhin deaktivierbare Motorsound. Ein rekordverdächtiger cw-Wert von 0,26 ermöglicht eine alltagstaugliche Reichweite von gut 400 Kilometern.

BMW iX1 im Test: Elektro-Cockpit in allen Versionen

Den breiten Digital-Screen gibt es in allen X1-Modellen. © BMW

Das Interieur übernimmt (bei allen Antriebsvarianten) den extrabreiten, leicht zum Fahrer gebogenen Digitalscreen der Elektromodelle iX und i4. Die Bedienung erfolgt über frei konfigurierbare Themen-Kacheln oder per optimierter Sprachsteuerung.

BMW iX1 xDrive30 Motor/Antrieb 2 Elektro/Allrad Leistung/Drehmoment 230 kW (313 PS) / 494 Nm Vmax/0–100 km/h 180 km/h / 5,7 s Länge/Breite/Höhe 4,50/1,85/1,64 m Gepäckraumvolumen 490 – 1.495 l Verbrauch/Reichweite 17,3 kWh/438 km Preis 55.000 Euro Basispreis BMW X1 sDrive18i 43.900 Euro

Die Ein-Karosserie-Lösung für konventionelle und elektrische Antriebe spart BMW Fertigungs-Aufwand: Im Werk Regensburg laufen alle, bunt gemischt über dieselben Produktionsstraße. Der Preis dafür ist, dass der iX1 mit seiner klassischen Karosserie eben kein Raumwunder ist wie pure Stromer – was die Käufer sportlicher Kompakt-SUV aber wohl verschmerzen können.