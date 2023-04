Autodiebstahl in weniger als zwei Minuten: Scheinwerfer bieten leichten Zugang

Von: Simon Mones

Über die Scheinwerfer können Diebe in weniger als zwei Minuten ein Auto klauen. Dafür braucht es lediglich ein Gerät, das aussieht wie eine Bluetooth-Box.

In modernen Autos sind zahlreiche Helfer verbaut, die den Dieben das Leben schwer machen sollen. Das klappt jedoch nicht immer so gut, alleine 2021 wurde in Deutschland 9.805 Fahrzeuge entwendet. Besonders hoch im Kurs standen dabei SUV. Doch allzu sicher sollten sich Autofahrer nicht fühlen, denn die Diebe werden immer kreativer. Ein neuer Trick ermöglicht es, binnen weniger Minuten ein Auto zu klauen.

Der Ansatzpunkt wirkt dabei erst mal alles andere als logisch. Die Diebe verschaffen sich nämlich über die Scheinwerfer Zugang zum Auto. Entdeckt hat die Methode der Cybersecurity-Experte Ian Tabor, dessen Toyota RAV4 auf diese Weise entwendet wurde.

Autodiebstahl in Minuten: Scheinwerfer bieten leichten Zugang

Schon in den Tagen vor dem Diebstahl hatte Tabor zweimal festgestellt, dass die Stoßstange heruntergerissen und ein Scheinwerfer gelockert worden war. Kurze Zeit nach dem zweiten Vorfall war der Toyota RAV4 dann verschwunden und Tabor ging auf Spurensuche.

Über die Scheinwerfer verschaffen sich die Diebe in unter zwei Minuten Zuganh zum Auto. © TT/Imago

Im Dark Web stieß der Cybersecurity-Experte auf ein Gerät (das wie ein gewöhnlicher Bluetooth-Lautsprecher aussieht), mit dem die Langfinger eine sogenannte „CAN Injection“-Attacke durchführen können. Dabei wird über den CAN-Bus eine Vielzahl an Botschaften an das Gateway geschickt. Dabei handelt es sich um eine Schnittstelle, die alle Funktionen im Fahrzeug verbindet.

Autodiebstahl in Minuten: Gerät gaukelt Schlüssel vor

So wird unter anderem dem Smart Key Controller die Botschaft vermittelt, dass ein Schlüssel in der Nähe ist. Entsprechend, lassen sich die Türen öffnen und der Motor starten. Der ganze Vorgang dauert weniger als zwei Minuten. Wie futurezone.at berichtet, ist eine Abwehrstrategie aber bereits entwickelt.

Doch was haben nun die Scheinwerfer damit zu tun? Ganz einfach: Die Diebe müssen an einen der im Auto verbauten CAN-Busse kommen. Dieser muss möglichst nah an der Außenhülle des Fahrzeugs sein. Zeitgleich soll der Schaden am Fahrzeug aber so gering wie möglich sein und dafür eignen sich die Frontscheinwerfer schlicht am besten.