Gelber Aufkleber am Taxi: Welche Bedeutung steckt dahinter?

Von: Simon Mones

Jedes Taxi hat ihn: den gelben Aufkleber an der Heckscheibe. Doch warum und welche Bedeutung verbirgt sich hinter dem Sticker?

Die Auswahl an Aufklebern fürs Auto ist schier endlos. Ob das Logo der Lieblingsmannschaft oder einen stilisierten Fisch bis hin zum Umriss der Nordsee-Insel Sylt. Diese kleben sich Autofahrer freiwillig aufs Heck, doch manche Sticker sind auch Pflicht. Etwa ein blau-weißer Aufkleber bei Mietwagen und auch Taxen haben einen gelb-schwarzen Aufkleber an der Heckscheibe. Doch warum und welche Bedeutung hat er?

Diese Frage lässt sich relativ simpel beantworten: Es handelt sich dabei um die sogenannte Ordnungsnummer oder auch Konzessionsnummer genannt. Diese ist für jedes Taxi seit 1975 verpflichtend und wird von der Genehmigungsbehörde vergeben.

„Der Gesetzgeber schreibt dabei sowohl die Gestaltung des Schildes als auch die Position am Taxi vor“, erklärt das Portal Taxi in Berlin. Das Konzessionsschild mit der Ordnungsnummer muss demnach rechts unten an der Heckscheibe befestigt sein. Zudem muss es von außen und innen lesbar sein.

Der gelbe Aufkleber mit den schwarzen Zahlen ist Pflicht. © Michael Gstettenbauer/Imago

Auch die Breite (15 Zentimeter) und Höhe (70 Zentimeter) des Aufklebers sind vorgeschrieben. Selbiges gilt für die Größe der Zahlen sowie deren Abstände. Die Ordnungsnummer selbst besteht meist aus mehreren Zahlen. In Berlin gleicht diese häufig der Zahlenkombination auf dem Kennzeichen der Taxen.

Gelber Aufkleber am Taxi: Nicht nur Ordnungsnummer ist verpflichtend

Neben dem Aufkleber mit der Ordnungsnummer sind unter anderem auch das Taxameter sowie das Taxi-Schild auf dem Dach Pflicht. Letzteres verrät dem Fahrgast, ob das Fahrzeug frei ist oder bereits eine andere Person befördert. Es hat aber auch eine andere wichtige Funktion.

Es dient nämlich ebenfalls als stiller Alarm. In einem Notfall kann der Taxifahrer dieses aktivieren. Im Schild leuchten dann rechts und links jeweils drei rote Lichter auf. Der Fahrgast im Fahrzeug bekommt davon nichts mit. Wer ein Taxi mit dem roten Licht sieht, sollte in jedem Fall die Polizei verständigen.