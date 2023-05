„Angles Morts“-Schild ist in Frankreich für Busse und Lkw Pflicht – hohes Bußgeld droht

Von: Simon Mones

Seit Anfang 2021 ist in Frankreich für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ein Warnaufkleber Pflicht, der auf den Toten Winkel hinweist. Wer ohne unterwegs ist, riskiert ein hohes Bußgeld.

Immer öfter sieht man hierzulande ein rot-gelb-schwarzes Schild an Lkw und Reisebussen. Darauf ist entweder ein Lastwagen oder ein Bus abgebildet. Für Verwirrung sorgt die französische Aufschrift „Attention, Angles Morts“ (Achtung, toter Winkel). Doch das hat seinen Grund, denn das Schild ist seit Anfang 2021 in Frankreich für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Pflicht.

Heißt: auch deutsche Lkw und Reisebusse, die ins oder durch das Nachbarland fahren, brauchen diesen Aufkleber. Und auch Wohnmobile (die nicht immer überall parken dürfen) sind von dieser Gesetzesänderung betroffen. Insgesamt müssen drei dieser Schilder am Fahrzeug befestigt werden. Diese müssen sich seitlich und am Heck befinden. Lichter, Kennzeichen und sonstige vorgeschriebene Beschriftungen dürfen nicht verdeckt sein. Die Hinweise müssen sich in einer Höhe zwischen 0,9 und 1,5 Metern befinden. Geht das aus technischen Gründen nicht, müssen die Schilder möglichst nah an den Vorgaben angebracht werden – maximal aber 2,10 Meter vom Boden entfernt.

Strenge Vorgabe regeln Aussehen des „Angles Morts“-Schilds

Das „Angles Morts“-Schild muss dabei 25 mal 17 Zentimeter groß sein und einen roten Rahmen haben. Im Innenbereich muss schwarz-gelb sein und eine stilisierte Kreuzung zeigen. Zudem sind vier dreieckige Warnschilder mit Ausrufezeichen, ein stilisiertes Fahrzeug vorgeschrieben.

Seit Anfang 2021 ist der „Angles Morts“-Aufkleber in Frankreich für Fahrezuge über 3,5 Tonnen Pflicht. © Arnulf Hettrich/Imago

Der Schriftzug „Angles Morts“ muss sich in Großbuchstaben und schwarzer Schrift auf dem gelben Bereich befinden. Im roten Rahmen muss sich oben zudem der Hinweis „Attention“ befinden. Hier schreibt der französische Gesetzgeber eine weiße Schrift vor.

Wohnmobil-Fahrer sollten „Angles Morts“-Aufkleber mit Bus kaufen

Zu kaufen gibt es die Schilder mit stilisiertem Pkw, Lkw oder Bus. Im Internet gibt es laut t-online.de auch Versionen mit einem Wohnmobil. Diese entsprechen jedoch nicht den offiziellen Vorgaben. Der ADAC rät Wohnwagen-Fahrern daher, den Aufkleber mit dem Bus zu verwenden, da es sich um ein Fahrzeug zur Beförderung von Personen handelt.

Erhältlich sind die „Angles-Morts“-Schilder an Tankstellen in Grenznähe, im Internet und auch beim ADAC erhältlich. Es gibt sie sowohl als Aufkleber, als auch als ablösbare, magnetische Schilder oder als Version mit Saugnäpfen. Preislich liegen die Aufkleber zwischen einem und acht Euro.

Wer eine Reise nach Frankreich plant, wo tanken teurer ist als in Deutschland, oder auf dem Weg in den Urlaub durch das deutsche Nachbarland fährt, sollte sich jedoch schon frühzeigt um das Schild kümmern und nicht erst an der letzten Raststätte. Sollte es ausverkauft sein, droht bei einer Kontrolle ein hohes Bußgeld. Fehlt der Aufkleber werden seit dem 1. Januar 2022 satte 135 Euro fällig.