Diesel B7 und B0: Was ist der Unterschied zwischen den Kraftstoffen?

Von: Simon Mones

Diesel gibt es sowohl als B7 als auch als B0-Variante. Doch wo liegt der Unterschied und was muss man beachten, wenn man die Kraftstoffe tankt.

Wer sein Auto tankt, hat an der Zapfsäule oft die Qual der Wahl: den Standard-Kraftstoff oder doch das Premium-Produkt der Tankstelle? Und dann gibt es ja noch verschiedenste Sorten an Sprit. Bei Benzin etwa Super E5 oder die günstigere Bio-Version E10. Beim Diesel haben Autofahrer die Auswahl zwischen B0 und B7. Doch was verbirgt sich hinter den Kürzeln und wo liegt überhaupt der Unterschied?

Grundsätzlich sind B0 und B7 das Diesel-Gegenstück zu Super E5 und E10. Der Bio-Kraftstoff für Benziner ist seit Ende 2010 in Deutschland erhältlich. Die ressourcensparende Dieselvariante B7 gibt es seit 2009 an den Tankstellen. Das B steht dabei für Bio-Kraftstoff.

Der Biodiesel wird erneuerbaren Quellen erzeugt, wie t-online.de berichtet. Dazu werden etwa Abfallstoffe aus der Landwirtschaft genutzt. So werden nicht nur die CO₂-Emissionen reduziert, sondern auch weniger Trinkwasser verschmutzt. Die Zahl weist dabei auf den Anteil des Biodiesels im Kraftstoff hin, dieser liegt bei sieben Prozent.

B7-Diesel ist für die Fahrzeuge unbedenklich. © Manfred Segerer/Imago

Der B0-Diesel kommt hingegen ohne den Biozusatz aus. Dadurch ist er auch bei Temperaturen von bis zu -28 Grad einsetzbar. Er eignet sich also auch für härteste Einsatzbedingungen in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe. Zeitgleich liefert er mehr Leistung, bei weniger Verbrauch.

Diesel B7 und B0: Regelmäßiger Ölwechsel wichtig

Dafür ist der B7-Kraftstoff die günstigere Option und kostet rund zehn Cent weniger als der B0-Diesel. Eine gesonderte Auszeichnung des B0-Kraftstoffs an den Tankstellen ist gesetzlich jedoch nicht vorgesehen. An vielen Zapfhähnen findet sich jedoch ein Hinweis darauf, dass es sich um B7-Diesel handelt.

Anders als reiner Biodiesel ist das B7-Gemisch für alle Fahrzeuge unbedenklich. Allerdings sollten Autofahrer auf einen regelmäßigen Ölwechsel achten, da der zugesetzte Biokraftstoff die Schmierfähigkeit des Motoröls verringert. Wer sich aber an die Intervalle für die Inspektion hält, braucht sich keine Sorgen zu machen.